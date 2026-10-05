El Ministerio del Interior (Mininter) informó este lunes 5 de octubre que la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú abrió una investigación tras la difusión de un material audiovisual que contendría presuntas expresiones de carácter violento relacionadas con la vida e integridad de la presidenta Keiko Fujimori.

La cartera precisó que los elementos obtenidos hasta el momento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para que adopte las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

Dircote busca identificar a participantes del video

Según el comunicado oficial, la Dircote realiza diligencias para determinar la identidad real de las personas que aparecen o participan en el material audiovisual.

También busca verificar la autenticidad e integridad de las grabaciones, establecer el contexto en el que fueron realizadas las expresiones y determinar si existieron eventuales actos de coordinación o concertación relacionados con los hechos investigados.

El Mininter no atribuyó todavía responsabilidades individuales ni dio por comprobado el contenido del material, aspectos que forman parte de las diligencias en curso.

Informe fue enviado al Ministerio Público

Como parte de la investigación, la Policía remitió la información recopilada a la Fiscalía mediante el Informe N.° 284-2026-DIRCOTE-PNP/DIVOEC-DEPOTC.

El documento permitirá al Ministerio Público evaluar las actuaciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias.

El Mininter indicó que la PNP continuará desarrollando diligencias especializadas para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades respetando el debido proceso y el ordenamiento jurídico.

📢 #Comunicado Mininter pone en conocimiento del Ministerio Público expresiones violentas contra la presidenta de la república. https://t.co/6EctxfkYY7 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 5, 2026

Expresiones fueron difundidas mediante material audiovisual

La investigación policial se inició después de la circulación de un video en redes sociales en el que, según el Mininter, aparecen expresiones presuntamente violentas relacionadas con la mandataria.

Medios nacionales han reportado que el material contiene referencias contra la presidenta Keiko Fujimori, pero la propia Dircote mantiene bajo investigación la autenticidad, el contexto y la identidad de quienes participaron en las conversaciones.

Por esa razón, el caso continúa en etapa de investigación y cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.