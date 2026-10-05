Los primeros resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dejan un mapa fragmentado. Según el flash de Datum y América Multimedia, 14 de las 25 regiones deberán ir a segunda vuelta. Solo 11 fórmulas superaron el 30%.

Las regiones que definirán a sus autoridades en un balotaje son Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali.

Huancavelica registra el caso más ajustado: Juan Comun (APP) alcanza 29.5% y Samuel Morán (Perú Primero), 29.3%, una diferencia de 0.2 puntos.

En Áncash, Betto Barrionuevo (Podemos Perú) encabeza con 19.1%, el porcentaje más bajo entre primeros lugares que irían a segunda vuelta.

Las otras 11 se definirían en primera vuelta. Pedro Spadaro (Renovación Popular) obtuvo 55.7% en el Callao, mientras Simón Horna (Ahora Nación) alcanzó 47% en Madre de Dios.

Somos Perú es la organización que más se repite entre las fórmulas que disputarán una segunda vuelta: aparece en siete regiones.

APP figura en cuatro, mientras que Podemos Perú, Renovación Popular y Acción Popular aparecen en dos cada uno. Además, APP quedó primero en Tacna, Huancavelica, Loreto y Piura; solo en Tacna superó el 30%.

El flash también deja otro dato: ninguno de los 11 resultados que evitarían una segunda vuelta corresponde a un movimiento regional. Los primeros lugares pertenecen a partidos nacionales o, en el caso de Cusco, a la alianza Venceremos.

En cambio, organizaciones regionales aparecen entre las fórmulas que disputarán el balotaje, como Victoria Amazonense, Fuerza Arequipeña y Kausachun.

Controversias

Dos resultados concentran atención. En Junín, Fernando Orihuela (Podemos Perú) alcanza 32.1%. Fue vicegobernador de Vladimir Cerrón en 2018 y asumió el Gobierno Regional de Junín en 2019, tras su suspensión.

El 2 de octubre, la Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Orihuela y otras personas por su presunta participación en una organización criminal vinculada a contrataciones de medicamentos e insumos médicos durante el periodo 2019-2022.

En Cusco, Verónika Mendoza, de Venceremos, obtuvo 33.7% y superó el umbral.

La excongresista y excandidata presidencial en 2016 y 2021 volvió a una elección subnacional al frente de una alianza integrada por Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo.

En setiembre, el JNE dejó firme su candidatura tras declarar improcedente un recurso del PRIN que buscaba cuestionar la inscripción de la fórmula.

El máximo órgano electoral señaló que el partido no tenía legitimidad para formular esa objeción fuera de la etapa de tachas.