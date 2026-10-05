De un total de 34 distritos de la capital contabilizados por la encuestadora Datum para su boca de urna, 13 serán conducidos por candidatos de Renovación Popular (RP). El partido político liderado por Rafael López-Aliaga, exburgomaestre de Lima y virtual primer regidor de la ciudad, obtuvo el mayor número de alcaldías de la metrópoli en los últimos comicios.

Los candidatos del partido celeste habrían obtenido la victoria en Ancón, Breña, Barranco, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Lurín, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Martín de Porres y San Miguel.

Por su parte, Somos Perú habría prevalecido en nueve distritos: Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santiago de Surco.

Avanza País –de acuerdo con el boca de urna– lidera en Ate, Los Olivos, Magdalena, Pueblo Libre, Miraflores, Santa Anita, Surquillo y Villa María del Triunfo. Alianza para el Progreso (APP) se habría alzado con el triunfo en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador; mientras País Para Todos, en Lurigancho.

EN LA MIRA

Al igual que López-Aliaga, otros cuatro candidatos a alcaldías en Lima Metropolitana fueron elegidos bajo la denominada “reelección encubierta”.

Todos ellos, actuales burgomaestres de sus distritos, postularon a primeros regidores en sus respectivos partidos. Tal como ha sucedido en casos anteriores, la norma establecería que si los aspirantes a alcaldes renuncian a sus candidaturas, sus primeros regidores los reemplazarán en el sillón municipal. Estos casos se registran en El Agustino, San Juan de Lurigancho, Independencia y Los Olivos. En los dos primeros, hay un parentesco entre los candidatos.

En El Agustino, el virtual primer regidor Richard Soria (Podemos) conducirá el municipio luego que su padre, Liborio Soria (80 años), desistiera de su candidatura a la alcaldía. Una situación similar es la de Jesús Maldonado (Somos Perú), luego de que su sobrino, César Usquiano Maldonado, renunciara a su postulación en San Juan de Lurigancho.

Independencia y Los Olivos tendrían como sus virtuales primeros regidores a Alfredo Reynaga (Somos Perú) y a Felipe Castillo (Avanza País), respectivamente. Esto luego de que el aspirante a alcaldesa de Independencia, Felicita Rodríguez, y su par de Los Olivos, Carlos Romero García, declinaran su postulación.

HAY MÁS

Otros dos virtuales alcaldes, en tanto, poseen un parentesco directo con los actuales burgomaestres de dichas jurisdicciones.

Una de ellos es Carla Robbiano (Avanza País), ganadora en el distrito de Magdalena y esposa de su actual alcalde, Francis Allison, quien quedó en segundo lugar en la carrera por el sillón municipal de Lima, por debajo de López-Aliaga.

En Ate hay una situación parecida. El candidato más votado fue Manuel Vidal (Avanza País), padre del burgomaestre en funciones, Franco Vidal Morales. Este último postuló a primer regidor por lo que, al ganar la fórmula, continuará en la comuna durante la próxima gestión.