“El primer empleo también debe ser un espacio para aprender”. Con esta premisa, Carlos Silva, jefe de Comunicaciones de Arcos Dorados Perú, destacó la responsabilidad que tienen las empresas en la formación y acompañamiento de los jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral.

La declaración se produjo durante el encuentro “Voces por la Educación: educación, futuro y primer empleo”, organizado por Enseña Perú y Arcos Dorados, empresa que opera los restaurantes McDonald’s en el país.

La jornada buscó analizar qué condiciones necesitan adolescentes y jóvenes para continuar su formación, acceder a oportunidades de empleo formal y desarrollar sus proyectos de vida después de culminar la etapa escolar.

El reto de pasar de la escuela al empleo

Durante el encuentro, ambas organizaciones coincidieron en que la transición después de la secundaria no depende únicamente de la motivación de los estudiantes.

Entre los factores considerados necesarios se encuentran la orientación vocacional, el acompañamiento socioemocional, condiciones materiales adecuadas y oportunidades laborales que permitan compatibilizar el trabajo con la continuidad educativa y el bienestar.

En ese contexto, Enseña Perú presentó aprendizajes obtenidos a partir del piloto de sus Academias Juveniles en Tambogrande, iniciativa que analiza cómo los estudiantes construyen sus aspiraciones y toman decisiones sobre su futuro.

“Investigar nuestras experiencias nos permite comprender qué estamos aprendiendo junto a las comunidades educativas y qué necesitamos ajustar. El piloto de las Academias Juveniles de Tambogrande aporta evidencia sobre el acompañamiento que requieren las y los estudiantes para construir sus siguientes pasos”, señaló Valeria Pinchi, coordinadora de Investigación de Enseña Perú.

Pinchi agregó que investigar las experiencias desarrolladas en cada territorio permite adaptar las estrategias de acompañamiento a las distintas realidades de los estudiantes.

Jóvenes enfrentan diferentes rutas después del colegio

Otro de los puntos abordados fue la diversidad de trayectorias que siguen los jóvenes después de terminar la educación secundaria.

Mientras algunos buscan ingresar a universidades o institutos, otros combinan estudios con trabajo o responsabilidades familiares. Por ello, las organizaciones sostuvieron que el acompañamiento juvenil debe considerar distintas alternativas y no asumir una única ruta de desarrollo.

Esto implica articular preparación académica, orientación vocacional, desarrollo socioemocional y espacios que permitan a los estudiantes explorar distintas posibilidades de formación y empleo.

Empresas también tienen un rol formativo

Arcos Dorados presentó información relacionada con empleabilidad juvenil, aspiraciones y obstáculos para acceder a puestos de trabajo formales.

La compañía destacó que el sector privado puede contribuir mediante procesos de contratación inclusivos, capacitación y oportunidades para desarrollar habilidades dentro del propio entorno laboral.

“El primer empleo también debe ser un espacio para aprender. Las empresas tenemos la responsabilidad de acompañar a quienes empiezan, brindarles herramientas y generar condiciones para que tengan la oportunidad de desarrollarse y seguir creciendo”, expresó Carlos Silva.

Durante la conversación también se señaló que un primer empleo puede contribuir a fortalecer las trayectorias de los jóvenes cuando incorpora acompañamiento, flexibilidad, bienestar y oportunidades de desarrollo profesional.

Educación y empleo requieren mayor articulación

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la coordinación entre escuelas, instituciones de educación superior, empresas, familias y el Estado.

Según lo expuesto durante “Voces por la Educación”, conectar la evidencia recogida desde el sector educativo con la experiencia de las empresas puede contribuir a reducir las brechas entre la preparación de los jóvenes y las necesidades del mercado laboral.

El objetivo, señalaron las instituciones participantes, es que las aspiraciones de los jóvenes puedan traducirse en oportunidades concretas de formación, empleo y desarrollo personal.