El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coloca a Fernando Orihuela por debajo del 30 % de los votos válidos para el Gobierno Regional de Junín, mientras Arnoldo Mallma se mantiene en el segundo lugar.

Con el 90,815 % de las actas contabilizadas, Orihuela, de Podemos Perú, registra 29,673 % de los votos válidos. En tanto, Mallma, de Alianza para el Progreso (APP), alcanza 26,485 %.

La tendencia fue cambiando conforme avanzó el procesamiento de las actas, especialmente con el ingreso de resultados correspondientes a la provincia de Satipo. Si las posiciones y porcentajes se mantienen al cierre del cómputo, ambos candidatos pasarían a una segunda vuelta regional.

El escenario difiere del resultado del flash electoral difundido la noche del domingo, cuando Datum ubicó a Orihuela con 32,1 % y a Mallma con 25,2 %. Sin embargo, esos datos correspondían a una medición preliminar y el conteo oficial de la ONPE continuó durante las siguientes horas.

En el tercer puesto se encuentra Dimas Aliaga, de Renovación Popular, con 17,073 % y 106.975 votos. Más atrás aparecen Batalla Perú (10,831 %), Juntos por el Perú (5,887 %), Acción Popular (4,548 %), Frepap (2,913 %) y Fuerza Popular (2,589 %).

Del total de 3.680 actas, 3.342 ya habían sido contabilizadas. Otras 35 se encontraban pendientes de envío al Jurado Electoral Especial y 303 figuraban como pendientes de procesamiento, por lo que todavía faltaba incorporar información al cómputo.

La normativa electoral establece que, para evitar una segunda elección regional, un postulaante debe alcanzar al menos el 30 % de los votos válidos.