Una caída desde una mesa, un golpe contra el piso o un impacto accidental dentro de un bolso pueden poner a prueba la resistencia de un smartphone. Sin embargo, el resultado no depende únicamente de qué tan resistente sea la pantalla.

Los materiales, la estructura interna, el diseño del chasis y hasta la superficie contra la que golpea el celular intervienen en el daño que puede sufrir el dispositivo.

Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphones, señala que la durabilidad de un equipo responde a la combinación de distintos elementos de ingeniería y recomienda revisar estas características antes de evaluar su resistencia.

1. El vidrio de la pantalla importa, pero no es lo único

La pantalla es una de las zonas más expuestas durante el uso cotidiano. Por ello, los fabricantes emplean diferentes tecnologías y tratamientos destinados a incrementar la resistencia del vidrio.

Es importante diferenciar, sin embargo, la resistencia frente a impactos de la resistencia a los rayones, pues no son necesariamente equivalentes.

Al comparar celulares, el usuario puede revisar qué tecnología de protección incorpora la pantalla y, sobre todo, bajo qué condiciones fueron realizadas las pruebas de resistencia anunciadas por el fabricante.

2. El chasis distribuye la energía de una caída

Cuando un teléfono cae, la fuerza generada por el impacto puede transmitirse a distintas partes del dispositivo.

El material del chasis, el diseño del marco y la construcción de las esquinas pueden influir en la forma en que esa energía se distribuye.

Una estructura diseñada para evitar que la fuerza se concentre exclusivamente en el punto de contacto puede contribuir a proteger tanto la pantalla como los componentes internos.

3. Altura, ángulo y superficie cambian el resultado

Dos caídas desde una altura similar no necesariamente provocarán los mismos daños.

Factores como el ángulo del impacto, la zona del teléfono que golpea primero y el material de la superficie pueden modificar considerablemente las consecuencias.

Por ejemplo, un impacto contra una superficie rígida como concreto presenta condiciones diferentes a una caída sobre un material capaz de absorber parte de la energía.

Las esquinas también representan puntos relevantes, pues un golpe concentrado en una superficie reducida puede transmitir la fuerza de manera diferente a un impacto sobre una zona más amplia.

Por esta razón, las pruebas de caída anunciadas por los fabricantes deben analizarse considerando la altura, superficie, metodología y demás condiciones utilizadas.

4. ¿Qué significan las certificaciones IP68 e IP69?

La durabilidad de un smartphone también comprende la protección de sus componentes frente al ingreso de agua y polvo.

Para ello existen clasificaciones IP (Ingress Protection), que identifican niveles de protección bajo condiciones específicas de ensayo. Una certificación no significa que el teléfono sea indestructible ni completamente inmune a cualquier contacto con líquidos.

Como ejemplo, vivo señala que su modelo V70 FE cuenta con certificaciones IP68 e IP69. De acuerdo con las condiciones declaradas por la compañía, el dispositivo ha sido probado para una inmersión en agua dulce de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos en el escenario correspondiente a IP68.

Las condiciones reales pueden diferir de las pruebas controladas de laboratorio. Por ello, el usuario debe consultar las indicaciones y exclusiones establecidas por el fabricante, especialmente respecto a líquidos, profundidad y garantía.

¿Una certificación garantiza que el celular sobrevivirá una caída?

Las certificaciones relacionadas con agua y polvo no deben confundirse con pruebas específicas de resistencia a impactos.

De la misma manera, superar una determinada prueba de caída no garantiza que un smartphone resistirá cualquier accidente posterior, debido a las múltiples variables que intervienen.

Fundas y protectores de pantalla compatibles pueden añadir una barrera física frente a determinados golpes, aunque tampoco eliminan completamente el riesgo de daños.

En conjunto, evaluar la resistencia de un smartphone requiere observar pantalla, estructura, materiales, certificaciones y condiciones de las pruebas, en lugar de basarse en una única característica promocionada por el fabricante.