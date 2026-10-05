Ruccy Oscco retomó hoy a sus funciones como alcaldesa provincial de Arequipa luego de permanecer un mes con licencia y ratificó su decisión de mantener en S/ 1.00 el pasaje del transporte urbano, pese al aumento del precio del diésel, que actualmente supera los S/ 26 por galón.

Oscco señaló que no está dispuesta a ceder ante las propuestas para elevar la tarifa a S/ 1.50 y señaló que continuará defendiendo el pasaje de un sol debido a la situación económica de las familias arequipeñas.

“El pasaje se mantiene y voy a luchar porque el pasaje se mantenga en un sol”, afirmó. Espera las respuestas de las cuatro concesionarias que aún cobran S/ 1.30 para evaluar la situación del sistema.

La alcaldesa reconoció que el aumento del precio del combustible representa una dificultad para los transportistas, pero cuestionó que el alza de los costos no esté acompañada por un aumento de los salarios.

Además, anunció que retomará las mesas de trabajo con el gerente de Transporte para abordar el problema tarifario y adelantó que estas reuniones se realizarán en los primeros días.

Oscco anunció que algunas obras de envergadura serán encaminadas antes de terminar su administración. Entre ellas mencionó los intercambios viales de Los Incas y el Hartley y el proyecto de agua y desagüe de Profam, en el Cono Norte.

Respecto a los resultados electorales, Oscco felicitó a Manuel Vera Paredes, virtual alcalde provincial para el periodo 2027-2030, y destacó que cuenta con experiencia para asumir la conducción de la ciudad.

La actual alcaldesa, quien postuló en las elecciones 2026, también confirmó que continuará en la política, aunque evitó precisar cuál será su próximo proyecto electoral.