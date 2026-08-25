Tomar una fotografía con el celular es sencillo, pero conseguir una imagen equilibrada antes de publicarla requiere algo más que aplicar filtros. La exposición, el color, el encuadre y la nitidez son algunos de los elementos que pueden modificarse mediante aplicaciones móviles de edición.

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, que se conmemora cada 19 de agosto, Maribel Chumbe, docente de la Facultad de Diseño y Comunicaciones de IDAT, recomienda cinco aplicaciones para editar fotografías directamente desde un smartphone.

“Hoy podemos tomar, editar y publicar fotografías en tiempo real desde el celular. Las aplicaciones facilitan el proceso y permiten mantener una estética visual coherente; aun así, deben utilizarse con criterio para que el resultado conserve naturalidad”, explica Chumbe.

1. Lightroom Mobile: ajustes precisos de iluminación y color

Adobe Lightroom permite realizar ajustes sobre aspectos como exposición y color. Una de sus características es la posibilidad de crear y guardar presets, configuraciones que pueden reutilizarse en diferentes fotografías para mantener una estética similar.

La aplicación dispone de herramientas gratuitas, mientras otras funciones requieren acceso a sus opciones Premium.

2. Adobe Express: edición, diseño e inteligencia artificial

Adobe Express combina edición fotográfica con herramientas de diseño. Entre sus funciones se encuentran la eliminación de fondos y la adaptación de una misma pieza a distintos formatos utilizados en redes sociales.

También incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial y dispone de modalidades gratuitas y Premium.

3. VSCO: filtros para mantener una estética uniforme

VSCO es conocida por sus filtros y presets, que permiten trabajar una apariencia visual consistente entre distintas fotografías.

Puede ser una alternativa para usuarios que buscan mantener una estética determinada en sus publicaciones. Algunas herramientas están disponibles gratuitamente, mientras otras requieren membresía.

4. Canva: fotos listas para redes sociales

Canva permite incorporar fotografías en historias, carruseles, publicaciones y otros formatos mediante plantillas editables.

Los usuarios pueden modificar imágenes, textos y colores desde el celular. La plataforma dispone de una versión gratuita y planes con herramientas adicionales.

5. Snapseed: retoques rápidos y edición de archivos RAW

Snapseed de Google permite realizar ajustes selectivos, modificar iluminación y color, aplicar filtros y trabajar con archivos RAW.

Según la información proporcionada, la aplicación puede utilizarse sin suscripción y permite exportar las imágenes sin incorporar una marca de agua.

¿Cómo editar una foto sin exagerar con los filtros?

Chumbe advierte que uno de los errores frecuentes consiste en asumir que una mayor cantidad de filtros y efectos necesariamente mejora una fotografía.

“Antes de exportar, conviene preguntarse si la imagen comunica lo que buscamos y si todavía se ve natural”, señala la especialista.

Como punto de partida, recomienda revisar la exposición, moderar el contraste, ajustar la temperatura del color y evitar excesos de nitidez. Enderezar el horizonte o modificar el encuadre también puede contribuir al resultado.

Asimismo, aconseja verificar que la aplicación utilizada permita exportar las fotografías con una resolución adecuada y revisar si incorpora marcas de agua.