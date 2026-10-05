En la carretera al distrito de Alto Larán (Chincha), altura del sector conocido como “curva del coche”, se produjo un accidente de tránsito que costó la vida a un joven mototaxista. En este lugar impactaron el trimoto de placa de rodaje C4-9517 y el auto de placa Y2M-434. Los transportistas que hallaron la escena solicitaron el apoyo de personal de serenazgo para el traslado de urgencia del conductor de la unidad menor.

Muerte violenta

Al promediar las 8:30 de la noche del sábado se registro la aparatosa colisión por causas que están en investigación. Debido a la magnitud del hecho, el cuerpo del mototaxista quedó tendido en la cabina. Al llegar, los serenos de Alto Larán, el hombre fue identificado como Cristian Alfredo Peve Guerra de 34 años, quien fue llevado al servicio de emergencia del hospital San José. En este lugar, el médico de turno confirmó su fallecimiento.

Los efectivos de la comisaría local permanecen a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho, que costó la vida a un morador del centro poblado El Taro, en el distrito lareño. Las unidades siniestradas fueron conducidas a la delegación para continuar con el procedimiento de ley. En Ambas se evidencia daño material en la parte delantera producto del choque.

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