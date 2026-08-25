Las SUVs híbridas han ganado presencia como una alternativa que combina motores eléctricos y de combustión para reducir el uso de combustible en determinados recorridos. Sin embargo, su funcionamiento todavía genera interrogantes entre los conductores.

Las dudas se concentran especialmente en los híbridos enchufables (PHEV): cuánto cuesta cargarlos, qué ocurre cuando se termina la batería, dónde pueden conectarse y cómo responden durante viajes largos.

En ese contexto, Chery presenta cinco aspectos sobre el funcionamiento de esta tecnología que buscan aclarar algunas de las creencias más frecuentes entre los usuarios.

1. ¿Es complicado cargar una SUV híbrida enchufable?

Una de las principales diferencias de un híbrido enchufable frente a otros vehículos electrificados es que su batería puede conectarse a una fuente externa de electricidad.

Según Chery Perú, la carga puede incorporarse a la rutina del propietario conectando el vehículo durante las noches. De esta manera, determinados desplazamientos urbanos pueden realizarse utilizando prioritariamente energía eléctrica.

Si el vehículo no es conectado o agota la autonomía eléctrica, el motor de combustión permite continuar el desplazamiento. Esta característica diferencia a los PHEV de los vehículos exclusivamente eléctricos.

2. ¿Los híbridos enchufables solo pueden cargarse en estaciones?

No necesariamente. La marca señala que sus vehículos híbridos incluyen un cargador portátil que puede conectarse a un tomacorriente convencional.

También existe la posibilidad de instalar un punto fijo de carga en la vivienda o recurrir a estaciones públicas disponibles en diferentes zonas del país.

Esta flexibilidad permite que la recarga pueda realizarse en distintos lugares, aunque los tiempos dependerán de factores como el vehículo, la batería y la potencia de la fuente utilizada.

3. ¿Cuánto cuesta cargar una SUV híbrida en casa?

El costo dependerá de la capacidad de la batería y de la tarifa eléctrica contratada por cada hogar.

Chery utiliza como ejemplo la New Tiggo 8 CSH, equipada, según la información proporcionada por la compañía, con una batería de 18,3 kWh.

Tomando como referencia un precio de S/0,88 por kWh, la marca estima un desembolso aproximado de S/16,10 por una carga equivalente a la capacidad indicada de la batería.

Chery señala que esta carga permitiría aproximadamente entre 75 y 80 kilómetros de recorrido eléctrico, aunque la autonomía efectiva puede variar de acuerdo con las condiciones de conducción, terreno, clima y otros factores.

4. ¿Conducir un híbrido es más complicado?

Desde la perspectiva del conductor, el manejo puede ser similar al de un vehículo automático convencional.

Los sistemas híbridos administran la participación del motor eléctrico y del motor de combustión dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

En el caso del modelo presentado por Chery, la compañía señala que incorpora un denominado Modo de Ahorro Inteligente, encargado de gestionar automáticamente las fuentes de energía sin que el conductor tenga que realizar cambios constantes durante el trayecto.

5. ¿Cómo funcionan los híbridos en carretera y altura?

Otra de las dudas está relacionada con su comportamiento fuera de la ciudad y, particularmente, en carreteras de altura, un aspecto relevante debido a la geografía peruana.

Chery asegura que la New Tiggo 8 híbrida fue probada en Perú a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. La compañía sostiene que la combinación del sistema eléctrico y de combustión permite mantener su funcionamiento en estas condiciones.

Cuando disminuye la energía disponible en la batería, el motor de combustión puede continuar impulsando el vehículo. Además, el sistema de frenado regenerativo recupera parte de la energía durante determinadas desaceleraciones y la utiliza para alimentar la batería.

¿Qué revisar antes de comprar un híbrido enchufable?

Más allá de las características de un modelo específico, antes de adquirir un PHEV resulta conveniente evaluar los recorridos habituales, posibilidades de carga en casa o el trabajo, autonomía eléctrica declarada, capacidad de la batería y disponibilidad de servicio técnico.

También debe considerarse el costo total de propiedad, incluyendo mantenimiento, seguro, consumo de combustible y electricidad. De esta manera, el comprador puede determinar si las características de un híbrido enchufable se ajustan realmente a sus necesidades de movilidad.