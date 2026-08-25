Una aplicación desarrollada en Perú busca convertir el celular en una herramienta para incorporar ejercicios de respiración y gestión del estrés a la rutina diaria. Se trata de Awake, una plataforma que combina respiración consciente, sonidos y sesiones guiadas orientadas al bienestar.

La propuesta permite acceder desde un dispositivo móvil a prácticas breves que, según sus desarrolladores, están enfocadas en aspectos como la relajación, concentración, energía, resiliencia y regulación emocional.

¿Cómo funciona Awake?

Awake ofrece experiencias guiadas de respiración que los usuarios pueden realizar en pocos minutos y desde distintos lugares.

Estas sesiones se complementan con sonidos y contenidos diseñados para acompañar ejercicios de respiración consciente y regulación emocional. La plataforma también incorpora la orientación de un coach.

El objetivo es que el usuario pueda integrar estas prácticas dentro de su rutina sin depender de sesiones prolongadas.

Una app para incorporar ejercicios de respiración a la rutina

La tecnología fue desarrollada por Oscar Orlandini, médico especializado en gestión del estrés y fundador de Awake, y Daphne Cavero, coach en salud y performance y cofundadora del proyecto.

“Muchas personas buscan ayuda cuando el estrés ya ha impactado su salud o desempeño. Queremos que las herramientas de bienestar sean accesibles para todos y formen parte del día a día, como una práctica de prevención”, explicó Orlandini.

Cavero sostuvo que la propuesta busca acercar herramientas sencillas que puedan utilizarse cotidianamente para gestionar situaciones de estrés.

Awake está disponible en celulares Android

La aplicación ya puede utilizarse en dispositivos Android, mientras que sus desarrolladores preparan su llegada a iOS.

Según cifras proporcionadas por la startup, Awake cuenta con más de 150 suscriptores y durante su etapa de prelanzamiento superó el centenar de descargas.

Conoce Awake y su aplicación

Tecnología peruana respaldada por ProInnóvate

El desarrollo de Awake recibió además S/ 66,900 de financiamiento no reembolsable de ProInnóvate, programa del Ministerio de la Producción.

Los recursos fueron otorgados mediante el concurso de capital semilla StartUp Perú, en la categoría Emprendimientos Innovadores, y están destinados a acelerar el desarrollo y la validación comercial de la solución digital.

La startup proyecta continuar ampliando las funciones y alcance de su plataforma para llegar a nuevos usuarios.

Awake se presenta como una herramienta tecnológica complementaria de bienestar y gestión del estrés. Su utilización no reemplaza la evaluación o tratamiento de profesionales de salud mental cuando estos sean necesarios.