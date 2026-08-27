Las herramientas digitales utilizadas a diario en el trabajo también se han convertido en señuelos para los ciberdelincuentes. Un análisis de la empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó 4.781.846 intentos de ataque relacionados con contenidos que imitaban conocidas plataformas laborales entre julio de 2025 y junio de 2026.

Zoom encabezó la lista, con 2.658.283 intentos, seguido de Outlook, con 1.546.122. También aparecieron OneDrive (197.030), Microsoft Excel (151.948) y Microsoft Teams (111.402), según los datos publicados por Kaspersky.

¿Cómo utilizan Zoom, Outlook y OneDrive como señuelos?

Los atacantes buscan reproducir acciones habituales de una jornada laboral. Una invitación falsa a una videollamada puede confundirse con reuniones legítimas, mientras un archivo malicioso puede presentarse como un documento de trabajo o una página de phishing imitar un servicio conocido de correo electrónico o almacenamiento en la nube.

El objetivo es aprovechar la familiaridad de los trabajadores con estas herramientas para inducirlos a abrir archivos, seguir enlaces, proporcionar información o autorizar accesos.

El análisis incluyó contenidos asociados con Zoom, Outlook, OneDrive, Microsoft Excel, Microsoft Teams, Gmail, Dropbox, Figma, Google Drive, Basecamp y Slack.

Downloaders y troyanos, entre las amenazas detectadas

Los llamados downloaders fueron la categoría más frecuente, con 2.733.204 detecciones. Estos programas pueden descargar e instalar otros archivos o software en el dispositivo afectado, lo que puede facilitar la incorporación de nuevas amenazas.

En segundo lugar estuvieron los troyanos, con 989.377 detecciones. Este malware puede hacerse pasar por archivos o aplicaciones legítimas y ser utilizado para robar datos, vigilar la actividad del usuario, facilitar acceso remoto o instalar otros programas maliciosos.

Kaspersky también contabilizó 341.165 exploits, diseñados para aprovechar vulnerabilidades de software o sistemas operativos con el objetivo de comprometer dispositivos.

Phishing puede aprovechar una página oficial de Microsoft

Una de las técnicas identificadas es el denominado phishing por código de dispositivo, que aprovecha un mecanismo legítimo de autenticación de Microsoft.

En este tipo de ataque, los delincuentes pueden iniciar un proceso de autorización para una aplicación bajo su control y engañar posteriormente a la víctima para que introduzca un código en una página auténtica de inicio de sesión de Microsoft.

El usuario puede completar el proceso e incluso pasar por una autenticación multifactor. El problema es que, al hacerlo, podría estar autorizando inadvertidamente el acceso solicitado por los atacantes.

En lugar de obtener directamente la contraseña, los delincuentes pueden recibir un token de autorización después de que la víctima aprueba la solicitud. Esto podría darles acceso a correos electrónicos, archivos de OneDrive o mensajes de Teams.

Falsas entrevistas de trabajo también buscan robar credenciales

El análisis identificó además falsas invitaciones a entrevistas laborales que se presentaban como comunicaciones del equipo de reclutamiento de Google.

Según Kaspersky, los correos fueron distribuidos mediante Google AppSheet, una plataforma legítima, lo que podía aumentar su apariencia de autenticidad. Sin embargo, el enlace de la supuesta oportunidad laboral conducía a un sitio de phishing preparado para recopilar información personal y credenciales.

Esta modalidad demuestra que comprobar únicamente si un correo procede de un servicio conocido o si una parte del proceso ocurre en una plataforma legítima no siempre resulta suficiente para descartar un intento de fraude.

¿Cómo evitar ataques que imitan herramientas de trabajo?

Lisandro Ubiedo, investigador de seguridad sénior del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky, advierte que los ciberdelincuentes pueden aprovechar precisamente el carácter rutinario de acciones como abrir invitaciones, consultar documentos o validar accesos.

Para reducir el riesgo, Kaspersky recomienda verificar quién envía una invitación o documento y comprobar el destino de los enlaces antes de abrirlos. Una solicitud inesperada debería confirmarse mediante otro canal.

También aconseja no aprobar códigos de inicio de sesión ni permisos que el usuario no haya solicitado, incluso cuando el procedimiento se realice en una página legítima y emplee autenticación multifactor. Mantener actualizados sistemas y aplicaciones, además de utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, completa las principales medidas preventivas.