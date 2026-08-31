Compartir el número de celular dejará de ser indispensable para iniciar una conversación con una persona nueva en WhatsApp.

Meta anunció el 29 de junio de 2026 la incorporación de nombres de usuario, una función que permitirá utilizar un identificador único para enviar mensajes o realizar llamadas manteniendo privado el número telefónico frente a personas que todavía no lo tienen guardado.

La implementación será gradual durante los próximos meses. Mientras tanto, WhatsApp ya permite reservar el nombre de usuario desde la versión más reciente de la aplicación, aunque la disponibilidad puede variar según el país.

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¿WhatsApp dejará de utilizar el número de celular?

No. El teléfono continuará siendo necesario para mantener una cuenta de WhatsApp.

La diferencia es que el usuario podrá compartir un identificador como @Nombre123 en lugar de entregar directamente su número a una persona nueva. Si el nombre de usuario está activado, quienes no tengan previamente el teléfono guardado no lo verán al iniciar una conversación o llamada.

Las personas que ya conocen el número podrán continuar utilizándolo para contactar al usuario.

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No habrá un directorio para buscar personas

WhatsApp señaló que los nombres de usuario no funcionarán como una red social con un directorio abierto de perfiles.

Para encontrar a alguien será necesario introducir su nombre de usuario completo y exacto. La plataforma tampoco ofrecerá sugerencias de usuarios para descubrir nuevas cuentas.

Además, podrá activarse una clave de nombre de usuario, un código opcional generado por WhatsApp.

Cuando esta protección está habilitada, una persona que intenta contactar por primera vez mediante el nombre de usuario necesitará conocer tanto ese identificador como la clave correspondiente.

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¿Qué información puede quedar vinculada a un número?

La nueva función protege el teléfono dentro de determinados contactos en WhatsApp, pero no elimina la información que ya pueda existir en otros sitios.

Un mismo número puede haber sido utilizado en perfiles profesionales, redes sociales, anuncios, directorios, tiendas en línea o diferentes servicios digitales.

Si esa información es pública, terceros pueden relacionar manualmente el teléfono con datos como el nombre de la persona, empresa donde trabaja, fotografías o determinados perfiles en internet.

Esto no significa que conocer un número permita acceder automáticamente a toda esa información. El nivel de exposición depende de dónde fue publicado el teléfono, qué cuentas lo utilizan y qué configuraciones de privacidad mantiene cada persona.

¿Por qué esa información puede facilitar una estafa?

Luigie Sánchez Salcedo, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), explica que los datos públicos pueden ser utilizados dentro de ataques de ingeniería social.

Este tipo de fraude busca manipular a la víctima utilizando información o situaciones creíbles para convencerla de entregar datos, realizar un pago o ingresar a un enlace.

“Si un estafador se pone en contacto conmigo y demuestra saber que soy docente universitario o menciona información real sobre mi entorno, es mucho más probable que baje la guardia. Al escuchar datos reales, podemos asumir que se trata de una comunicación legítima”, señala Sánchez.

La USIL mantiene actualmente la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información dentro de su Facultad de Ingeniería.

1. Busca dónde aparece publicado tu teléfono

El primer paso consiste en identificar qué espacios mantienen visible el número.

Puede tratarse de perfiles de redes sociales, páginas institucionales, anuncios antiguos, publicaciones comerciales o directorios profesionales.

El especialista recomienda eliminarlo de aquellos lugares donde ya no sea necesario mantenerlo público.

También puede resultar útil introducir el propio número en un buscador para comprobar si aparece indexado en páginas que el usuario había olvidado.

2. Revisa quién puede ver tu foto y tus estados

La protección del número no elimina otros datos que una persona puede revelar voluntariamente desde las aplicaciones de mensajería.

Una fotografía de perfil puede mostrar familiares, lugares o información sobre el entorno del usuario. Los estados también pueden revelar viajes, actividades y determinados momentos de la rutina.

Por ello, conviene revisar periódicamente quién puede acceder a estos contenidos y reducir su visibilidad cuando no sea necesaria.

3. Comprueba qué información tuya permanece en internet

Una búsqueda periódica del nombre y teléfono puede ayudar a detectar información pública que ya no debería seguir disponible.

También es recomendable revisar las configuraciones de privacidad de redes sociales y otros servicios, así como los permisos concedidos a distintas aplicaciones.

El objetivo no es eliminar toda presencia digital, sino reducir aquellos datos que no necesitan mantenerse expuestos.

4. Evalúa en cuántos servicios utilizas el mismo número

Un solo teléfono puede estar asociado simultáneamente a comunicaciones personales, cuentas profesionales, tiendas digitales, redes sociales y múltiples plataformas.

Esto no constituye por sí solo una vulnerabilidad, pero amplía la cantidad de servicios donde ese dato queda almacenado.

Cuando resulte práctico, Sánchez plantea separar el número utilizado públicamente para actividades profesionales o comerciales de aquel reservado para comunicaciones personales.

5. Refuerza la seguridad de las cuentas

El teléfono también suele utilizarse para verificar identidad o recuperar cuentas.

Por ello, el especialista recomienda activar la verificación en dos pasos cuando esté disponible y revisar periódicamente los métodos de autenticación configurados.

En plataformas que lo admitan, las aplicaciones autenticadoras pueden utilizarse como alternativa a depender exclusivamente de códigos enviados por SMS.

Los nombres de usuario mejorarán la privacidad, pero no borrarán la huella digital

La nueva función de WhatsApp reducirá la necesidad de proporcionar el teléfono a desconocidos, nuevos clientes, integrantes de grupos o personas con quienes se establece contacto por primera vez.

Meta explica que la persona podrá reservar un identificador único y decidir si añade una clave adicional para controlar quién puede escribirle.

Sin embargo, utilizar un nombre de usuario no eliminará automáticamente números previamente publicados en otras plataformas.

“Una vez que nuestro número aparece en diferentes servicios, perfiles y aplicaciones, lo importante es revisar qué información puede relacionarse con él y reducir aquello que no necesitamos mantener público”, precisa Sánchez.

La función añade, por tanto, una nueva capa de privacidad dentro de WhatsApp, pero la protección de la identidad digital continúa dependiendo también de la información que cada usuario mantiene disponible en el resto de internet.