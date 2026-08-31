Después de un sismo, el celular puede convertirse en una herramienta importante para comunicarse, orientarse o consultar información. Sin embargo, varias de las funciones que utilizamos diariamente dependen de condiciones que podrían verse afectadas durante una emergencia.
Las llamadas pueden congestionarse, la conexión a Internet puede presentar interrupciones y un corte de electricidad podría dificultar la recarga de los dispositivos.
Por ello, además de contar con una mochila de emergencia y un plan familiar, preparar previamente el smartphone puede ayudar a disponer de alternativas cuando algunos servicios no funcionan con normalidad.
Eduardo Martos, country manager de Infinix Perú, sostiene que la preparación debe considerar precisamente esos escenarios.
“Estamos acostumbrados a utilizar el celular con señal, Internet y acceso permanente a energía, pero ante una emergencia esas condiciones pueden cambiar. Prepararlo con anticipación permite contar con alternativas para comunicarnos, orientarnos y acceder a información importante”, señala.
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1. Conoce cómo funciona el 119 antes de una emergencia
Cuando muchas personas intentan llamar al mismo tiempo después de un sismo, las redes de telecomunicaciones pueden congestionarse.
Una alternativa disponible en Perú es el Sistema de Mensajería de Voz 119, administrado dentro de los servicios de comunicaciones de emergencia.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó en enero de 2026 que el servicio permanece disponible las 24 horas del día y permite dejar mensajes breves para que posteriormente sean escuchados por familiares.
Para grabar un mensaje se debe marcar:
119 + opción 1 + número telefónico
Para escuchar uno:
119 + opción 2 + número telefónico
El servicio funciona tanto con teléfonos móviles como fijos y es gratuito durante situaciones de emergencia.
Lo recomendable es acordar previamente en familia qué número se utilizará como referencia.
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2. Guarda una batería externa cargada
La autonomía puede convertirse en otro problema si se interrumpe el suministro eléctrico.
Llamadas, mensajería, mapas, linterna, cámara y otras funciones consumen batería, por lo que una carga completa puede agotarse rápidamente durante una emergencia prolongada.
Una medida práctica es mantener una power bank cargada, junto con un cable compatible, dentro o cerca de los implementos de emergencia.
También conviene comprobar periódicamente que funcione y conserve carga.
En el teléfono puede activarse además el modo de ahorro de batería, reducir el brillo de la pantalla y limitar aplicaciones que funcionan en segundo plano cuando no sean necesarias.
Algunos equipos actuales priorizan baterías de mayor capacidad. El Infinix NOTE 60 Pro, citado por la marca como ejemplo, incorpora una batería de 6.500 mAh, según su ficha oficial global.
Sin embargo, la duración real dependerá del uso, la cobertura de red, la configuración del equipo y otras condiciones.
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3. Descarga los mapas antes de perder Internet
Las aplicaciones de navegación dependen habitualmente de una conexión de datos para ofrecer todas sus funciones.
Google Maps permite descargar previamente determinadas zonas para utilizarlas cuando la conexión es inexistente o limitada.
Para hacerlo en Android se puede ingresar a:
Google Maps > foto de perfil > Mapas sin conexión > Selecciona tu propio mapa > Descargar.
Una opción útil es almacenar las zonas correspondientes a la vivienda, centro de trabajo, colegio de los hijos y alrededores del punto de encuentro familiar.
No obstante, existen limitaciones importantes.
Sin conexión, Google Maps no ofrece indicaciones para transporte público, bicicleta o recorridos a pie. En la navegación vehicular tampoco estarán disponibles los datos de tráfico ni las rutas alternativas en tiempo real.
Por eso, además de descargar el mapa, conviene conocer previamente las rutas principales hacia los puntos acordados.
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4. Guarda información importante directamente en el teléfono
No todo lo que vemos desde un smartphone está almacenado físicamente dentro del dispositivo.
Fotografías, archivos, correos o documentos pueden encontrarse únicamente en servicios en la nube y requerir conexión a Internet para abrirse.
Antes de una emergencia puede resultar útil crear una carpeta con información básica disponible sin conexión.
Entre los datos que pueden guardarse se encuentran:
- teléfonos de familiares;
- números de emergencia;
- dirección del punto de encuentro;
- datos médicos esenciales;
- fotografías o copias de información necesaria;
- indicaciones importantes del plan familiar.
Otra alternativa sencilla es guardar capturas de pantalla de información que normalmente se consulta en línea.
No se trata de almacenar indiscriminadamente documentos sensibles en el teléfono, sino de identificar qué información realmente podría ser necesaria durante una emergencia y proteger adecuadamente el dispositivo.
El celular complementa, pero no reemplaza el plan familiar
Preparar el smartphone no sustituye las recomendaciones de las autoridades sobre prevención ante sismos.
La mochila de emergencia, las zonas seguras, las rutas de evacuación y el punto de encuentro familiar continúan siendo elementos fundamentales.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) recuerda además que el país mantiene una actividad sísmica permanente y recomienda informarse mediante fuentes oficiales, construir en condiciones seguras y participar en simulacros.
“El smartphone puede ser una herramienta útil dentro de un plan de prevención, pero para aprovecharlo debemos pensar también en escenarios donde la conectividad o la energía sean limitadas”, sostiene Martos.
Revisar periódicamente los mapas descargados, comprobar la batería externa, conocer el funcionamiento del 119 y mantener algunos datos esenciales disponibles sin Internet puede hacer que el teléfono siga siendo útil aun cuando las condiciones habituales de conectividad cambien.