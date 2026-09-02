La excongresista por Arequipa, Diana Gonzales Delgado, fue designada como nueva Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - Pronabec, según la Resolución Ministerial N° 514-2026-MINEDU.

Según refiere la norma publicada este miércoles 2 de septiembre en El Peruano, el nombramiento se da tras encontrarse vacante el cargo, resultando necesario designar a la persona que la ejercerá dicha función de conformidad con la Ley N.º 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la Ley N.º 27594.

Gonzales Delgado estará a cargo de una institución que administra programas de becas y créditos educativos dirigidos a estudiantes y jóvenes de distintas regiones del país.

En los últimos años, Pronabec ha enfrentado cuestionamientos relacionados con la asignación presupuestal y el cumplimiento de compromisos vinculados a algunas convocatorias.

Cabe mencionar que Diana Gonzales representó a la región Arequipa en el Congreso de la República durante el periodo 2021-2026 por la bancada de Avanza País. En su gestión parlamentaria, impulsó cerca de 30 proyectos de ley, de los cuales 13 fueron promulgados.

Resolución Ministerial N° 514-2026-MINEDU que designa a Diana Gonzales en la dirección de Pronabec.