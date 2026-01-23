Durante la temporada alta de vacaciones, miles de peruanos se desplazan dentro y fuera del país. Aeropuertos llenos, vuelos con escalas y el cansancio propio del viaje forman parte del escenario. Sin embargo, en medio de la prisa, muchos viajeros cometen un error que puede tener consecuencias graves: desechar tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje en los tachos de basura del aeropuerto.

Especialistas en ciberseguridad advierten que estos documentos contienen información sensible que puede ser utilizada por delincuentes para cometer fraudes.

Qué información revelan las tarjetas y etiquetas

Según explica Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country partner de Bitdefender, se ha detectado una práctica recurrente en aeropuertos.

“Existen casos en los que delincuentes revisan los tachos de basura dentro de los aeropuertos para recolectar etiquetas de equipaje y pases de abordar. Con esos datos, pueden presentar reclamaciones fraudulentas por equipaje perdido o incluso hacerse pasar por el pasajero”, advierte.

Las etiquetas de equipaje suelen incluir nombre completo, número de vuelo, destino y un código único de seguimiento. Las tarjetas de embarque impresas, por su parte, contienen códigos que pueden facilitar el acceso a reservas o servir como base para suplantaciones de identidad y ataques de ingeniería social.

El “dumpster diving” en versión moderna

Esta práctica se enmarca en una modalidad moderna del llamado dumpster diving, técnica que consiste en buscar información sensible entre documentos desechados. En un contexto donde el robo de datos personales es cada vez más sofisticado, un simple pase de abordar puede convertirse en una puerta de entrada a estafas más complejas.

Recomendaciones clave para los viajeros

Para reducir estos riesgos, los especialistas en seguridad digital recomiendan adoptar hábitos simples pero efectivos: