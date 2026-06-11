La planificación anticipada ya no es una prioridad para una parte importante de los viajeros peruanos. De acuerdo con datos de redBus, plataforma de venta de pasajes de bus online, el 72% de los boletos para rutas cortas se compra con menos de 48 horas de anticipación.

La compañía informó que el 43% de las compras se realiza el mismo día del viaje, mientras que otro 29% se concreta entre 24 y 48 horas antes de la salida. Este comportamiento refleja una creciente preferencia por viajes espontáneos y de rápida organización.

Según la empresa, el incremento de este tipo de compras está vinculado al crecimiento de escapadas de fin de semana, visitas familiares, turismo de cercanía y otras necesidades personales que demandan mayor flexibilidad en los desplazamientos.

Las cifras también muestran una evolución positiva del segmento. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las transacciones para rutas cortas registraron un crecimiento cercano al 10% interanual dentro de la plataforma.

El perfil predominante de estos viajeros se concentra entre los 25 y 50 años, grupo que representa más del 60% de los usuarios que utilizan este tipo de trayectos.

Entre las rutas con mayor demanda destacan:

Chiclayo – Cajamarca

Lima – Huancayo

Chiclayo – Jaén

Chiclayo – Trujillo

Lima – Chincha

“Hoy vemos a un viajero mucho más dinámico y espontáneo, que prioriza la inmediatez, la practicidad y las herramientas digitales para organizar sus viajes”, señaló Adyan Prabhakaran, Country Head de redBus en Perú.

La compañía sostiene que las plataformas digitales están modificando la forma en que los usuarios planifican sus desplazamientos, permitiendo comparar precios, horarios y operadores en tiempo real.

Este acceso inmediato a la información facilita la organización de viajes de último minuto y brinda mayores opciones para elegir servicios de transporte formal.

En ese contexto, redBus anunció recientemente el lanzamiento de redPass, un programa de beneficios dirigido a viajeros frecuentes de rutas cortas. La iniciativa ofrece un descuento del 20% en cuatro viajes dentro de rutas seleccionadas y busca responder a la creciente demanda por experiencias de viaje más ágiles y convenientes.

La empresa destacó que uno de sus principales objetivos es contribuir a la digitalización y formalización del transporte terrestre en el país, especialmente en un segmento donde la informalidad continúa siendo un reto.

Actualmente, la plataforma trabaja con cerca de 30 empresas formales de transporte que operan rutas diarias de corta distancia. Según la compañía, esta red permitió que alrededor de 100.000 viajeros accedieran a alternativas de transporte más organizadas y confiables durante 2025.

Adyan Prabhakaran afirmó que la meta es acompañar la creciente demanda por viajes más espontáneos mediante herramientas digitales que simplifiquen la experiencia de compra y movilidad.