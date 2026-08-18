Una intensa neblina, acompañada de fuertes lluvias y ráfagas de viento, se registra en la ciudad de Cusco desde tempranas horas del último martes. Este fenómeno climatológico ocasionó que vuelos procedentes de la ciudad de Lima no puedan aterrizar en el terminal aéreo cusqueño del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco.

Es así que los vuelos LA2344 y LA2011 de la aerolínea Latam, tuvieron que ser desviados por la torre de control, según información a la que tuvo acceso este medio.

Mientras tanto, también se reportaron retrasos en otros vuelos pertenecientes a otras aerolíneas. Recordemos que hace poco, la cancelación de hasta 22 vuelos por trabajos en la pista de aterrizaje, ocasionaron airados reclamos por parte de locales y turistas.

Para la mañana del martes, las condiciones climáticas continuaban siendo adversas en la Ciudad Imperial, con ráfagas de viento, lluvia y llovizna sobre el aeropuerto y zonas adyacentes.