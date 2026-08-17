Ante la posibilidad de que se registre un sismo de gran magnitud en la región sur del país, en una reciente reunión, desde el Gobierno Regional Cusco exhortaron a las familias a fortalecer las medidas de prevención y preparación, con el propósito de reducir riesgos, evitar pérdidas humanas y proteger a las personas más vulnerables.

“Ante un movimiento sísmico, las familias deben mantener la calma, ubicarse en zonas seguras previamente identificadas, alejarse de ventanas, vidrios, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Si se encuentran dentro de una vivienda, deben evitar correr hacia las salidas durante el movimiento y aplicar la recomendación de agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine el sismo”, señaló el gobernador regional, Werner Salcedo.

En el caso de la región Cusco, donde existen viviendas antiguas, construcciones de adobe y sectores con condiciones geográficas particulares, las familias deben identificar con anticipación los posibles peligros dentro y fuera de sus viviendas. Recomendaron asegurar muebles, estantes, televisores y otros objetos que puedan caer, además de revisar las instalaciones de agua, electricidad y gas, según corresponda.

Asimismo, pidieron que cada hogar cuente con una mochila para emergencias y una caja de reserva, con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, botiquín, medicamentos de uso habitual, artículos de higiene, documentos importantes y otros elementos necesarios según las características de cada familia. También resulta fundamental establecer un plan familiar de emergencia, identificar las zonas seguras, las rutas de evacuación y un punto de encuentro.

Después del sismo, la población deberá mantener la calma, verificar el estado de sus familiares y vecinos, brindar ayuda a quienes lo necesiten y evacuar hacia lugares seguros si la autoridad lo dispone. Se debe evitar regresar a viviendas que presenten daños estructurales y mantenerse alejado de cables eléctricos, muros, postes u otras estructuras que puedan colapsar. Asimismo, la ciudadanía debe informarse únicamente mediante canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada.

“No debemos esperar que ocurra una emergencia para recién prepararnos. Una familia organizada, informada y preparada tiene mayores posibilidades de proteger su vida y la de sus seres queridos. En Cusco, la prevención debe convertirse en una práctica permanente”, afirmó al respecto, el director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer Cusco) de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional Cusco, Miguel Oscco, quien también sostuvo que la prevención constituye una responsabilidad compartida entre las autoridades y la población.