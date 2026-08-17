El director del Hospital Regional del Cusco, Justo Vizcarra, informó sobre la reciente publicación de un estudio científico cusqueño en la revista internacional International Breastfeeding Journal (2026), una de las publicaciones más reconocidas en el ámbito de la salud materno - infantil a nivel mundial.

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado de manera colaborativa entre el Hospital Regional del Cusco, el Banco de Leche Humana del Hospital Regional del Cusco, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Peruana Cayetano Heredia; en la cual participaron los médicos cusqueños, Bryan Abarca y Jorge Galdós, junto a otros investigadores.

“El estudio evalúa innovaciones en los procesos de pasteurización de la leche humana donada, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y calidad para los recién nacidos más vulnerables”, precisó Bryan Abarca, al tiempo de enfatizar que este aporte es especialmente relevante en contextos de altura como el de nuestra región, donde las condiciones ambientales representan desafíos adicionales para la atención neonatal.

Gracias a este esfuerzo conjunto, se demuestra que la investigación realizada en el Cusco puede generar evidencia científica de alto impacto internacional, contribuyendo al desarrollo de tecnologías y conocimientos aplicados directamente a la salud pública.

Desde el Hospital Regional del Cusco destacaron este logro académico y científico, que fortalece el rol del Banco de Leche Humana como un servicio clave para la protección de la vida y el bienestar de los recién nacidos, precisó por su parte el médico cusqueño, Jorge Galdos, a la vez que invitó a la ciudadanía, profesionales de la salud y comunidad académica, a conocer más sobre este estudio y sus hallazgos, que reflejan el compromiso de nuestras instituciones con la ciencia y la salud del país.

“Este trabajo reafirma que desde Cusco se produce ciencia de nivel mundial al servicio de la vida”, finalizó German Vizcarra, director ejecutivo del hospital más importante de la región Cusco, al tiempo de destacar el aporte de la investigación cusqueña a la salud neonatal y al mejoramiento de los procesos de pasteurización de leche humana donada.