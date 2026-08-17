La creciente problemática relacionada con el transporte de pasajeros y la congestión vehicular en Ollantaytambo, punto estratégico del corredor turístico hacia Machu Picchu, motivó una reunión multisectorial convocada por el prefecto regional del Cusco, con participación de representantes de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Subprefecturas Provincial y Distrital, Policía y la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) del Gobierno Regional Cusco.

Como parte de los acuerdos, Gercetur realizará operativos multisectoriales en coordinación con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional del Perú y la Sutran, para fiscalizar el servicio de transporte turístico y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, la entidad asignará personal fiscalizador de manera permanente en Ollantaytambo y en el corredor del Boleto Turístico del Cusco, fortaleciendo la presencia institucional y la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar la seguridad de los visitantes y la adecuada prestación de los servicios turísticos.

En paralelo a las acciones de control, se acordó la implementación de señalética en la vía de evitamiento y en el acceso a la estación de trenes de Ollantaytambo, con el propósito de mejorar la orientación y ordenar el flujo vehicular hacia este punto de embarque. Además, se puso énfasis en la necesidad de evaluar la reubicación de algunas frecuencias de tren hacia la estación de Pachar, como alternativa para desconcentrar el flujo de vehículos que actualmente se dirige hacia Ollantaytambo. Al respecto, Fretransa emitirá el 5 de septiembre el informe técnico de viabilidad, cuyos resultados permitirán determinar la factibilidad de esta propuesta.

Estos acuerdos se suman al trabajo que ya se viene desarrollando en espacios como la UGM, la Red Regional de Protección al Turista y la Mesa Técnica del Corredor III del Boleto Turístico del Cusco, donde se ha abordado la situación generada por el transporte de pasajeros y la congestión vehicular tras la intervención del acceso principal por parte de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo.

Finalmente, se articulará todo el trabajo desarrollado y elevará las propuestas de solución al Comité Directivo de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM), instancia de coordinación para la gestión del Santuario Histórico de Machupicchu.

El objetivo es que la problemática sea evaluada por las entidades que participan en su gestión y que, dentro de sus respectivas competencias, se adopten decisiones de alto nivel que permitan descongestionar este importante corredor turístico, fortalecer la seguridad de los visitantes y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad turística hacia Machu Picchu.