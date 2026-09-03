Durante una rueda de prensa con medios locales en San Martín, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió al Congreso agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo para enfrentar la criminalidad organizada.
“Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa. Necesitamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y también tomen mayor control de los penales”, afirmó.
Fujimori también señaló que la propuesta contempla acelerar los procedimientos para expulsar a extranjeros en situación migratoria irregular y remarcó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado.
Durante su visita a San Martín, la mandataria también abordó las obras paralizadas y aseguró que los ministerios realizan evaluaciones técnicas para destrabar proyectos y garantizar su financiamiento.
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