La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez (Juntos por el Perú), presentó una denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, luego de que señalara que la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori subiría si es que cerrara el Congreso.

En el escrito, la diputada solicita la destitución del funcionario y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.

La diputada Analí Márquez de Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo. (Foto: Difusión)

DETALLES

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue denunciado por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 43, 46, 161 y 162 de la Constitución.

Sobre los primeros dos artículos, la diputada señala que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado, por lo tanto, promover el cierre fáctico o inconstitucional de la Cámara de Diputados, quebrante la representación democrática y contribuye una usurpación de atribuciones.

Mientras que sobre los artículos 161 y 162, sostiene que el defensor del Pueblo tiene como función principal defender los derechos constitucionales y, en consecuencia, debe ser el principal garante del Estado de derecho.

“El defensor del Pueblo, de acuerdo a sus posiciones antidemocráticas, se alinea en un concepto contrario a la democracia”, señaló.

Además, Márquez recordó que el artículo 162 prescribe de forma expresa que la misión institucional del defensor es “defender los derechos fundamentales y supervisar los deberes de la administración estatal”.

La diputada Analí Márquez (JP) presentó una denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, luego de que este asegurara que un eventual cierre del Congreso aumentaría la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori. Pide su inhabilitación por 10 años. pic.twitter.com/9cJrLCKLGN — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 3, 2026

PROCEDIMIENTO

La denuncia presentada por Márquez será derivada a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

El grupo deberá analizar la denuncia, investigarla y emitir un informe final.

Esa comisión votará el documento y este será enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno.

Finalmente, el informe final debe ser sustentada en la Cámara de Senadores.