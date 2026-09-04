El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó el trabajo de la Policía Nacional (PNP) en el caso del ciudadano Jenss Lara Tantaquilla, un empresario minero de 31 años que fue secuestrado en Trujillo y, posteriormente, liberado .

“La Policía se resistía a coordinar con la Fiscalía. Eso ha pasado ahora”, aseveró el alto funcionario a Exitosa.

OBSERVACIONES. De acuerdo con el titular del Ministerio Público, la vigencia de la Ley N° 32130 supone una dificultad en la labor de las autoridades, “especialmente, en este caso”.

Explicó que “la investigación del delito” debe llevarse a cabo por “el binomio indisoluble formado por la Policía y la Fiscalía”.

“Si lo hace solo la Policía o solo la Fiscalía, no está completo, pero ahora la ley que ha salido dice que la Policía puede realizar la investigación preliminar y eso está siendo un problema grave, especialmente en este caso”, detalló.

En esa línea, agregó que “al comienzo la coordinación era crítica, porque la Policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia”.

Añadió que si bien la “la norma dice que la disposición del inicio de investigación, donde se diseña la estrategia jurídica y operativa, lo dispone el fiscal, acá (en el caso de Lara Tantaquilla) cada uno estaba con su propia estrategia”.

“(Había un plan de) los policías que fueron de Lima, los policías de allá (de Trujillo) y la Fiscalía con su estrategia correspondiente, pero la Policía se resistía a coordinar”, remarcó.

CRÍTICA. En otro momento, Gálvez aseguró que la Policía en Trujillo no estuvo recepcionando las disposiciones de la Fiscalía en las propias investigaciones por organizaciones criminales.

“(No lo hacen) aduciendo que no tienen equipos y no tienen la tecnología necesaria, y eso es grave”, resaltó.

Poco después, reformuló sus cuestionamientos a la PNP.

“Lo que pasa es que la Policía, en algún momento, creo yo, que ellos deben investigar, porque ellos son los titulares de la investigación preliminar, tal como ha establecido esta nueva ley que se cuestiona (…) No es falta de coordinación Ministerio Público-Policía, porque eso se puede tomar mal, sino que la Policía creía que ellos podían iniciar su propia estrategia”, matizó.

Asimismo, refirió que “prácticamente” no mantiene comunicación con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, debido a que este último fue “descortés y prepotente” en el marco del Caso ONPE suscitado en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

“Pero sí se comunica constantemente el fiscal Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado) que está allá (en Trujillo)”, puntualizó Gálvez.