La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó ante empresarios e inversionistas internacionales una cartera de proyectos y oportunidades destinadas a promover la inversión privada en sectores estratégicos del país. La presentación se realizó durante un encuentro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en Nueva York.

Durante su exposición, la mandataria destacó las oportunidades de inversión en minería y comercio exterior. También resaltó el potencial del Perú para posicionarse como una plataforma logística y productiva en la costa del Pacífico sudamericano.

En esa línea, la jefa de Estado destacó las oportunidades en infraestructura digital, tecnologías emergentes y actividades aeroespaciales, como parte de una estrategia para diversificar y ampliar las opciones de inversión en el país.

Fujimori también destacó el interés del Perú en fortalecer sus relaciones económicas con Estados Unidos y detalló las medidas que impulsa su Gobierno para elevar la productividad, fomentar las inversiones y mejorar el entorno empresarial. Asimismo, resaltó la estabilidad económica del país y su integración comercial con los principales mercados internacionales.

En dicho encuentro empresarial también estuvieron presentes el canciller Carlos Espá; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; el titular del Ambiente, Vladimiro Huaroc; y el representante permanente del Perú ante la ONU, embajador Carlos Pareja.