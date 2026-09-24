Una nueva propuesta busca modificar el alcance del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec entregaron ante la Comisión de Constitución y Reglamento un texto sustitutorio que plantea definir con mayor precisión los temas que podrían ser delegados al Gobierno.

El documento concentra la eventual delegación en cuatro áreas: seguridad ciudadana, prevención ante el Fenómeno El Niño, reactivación económica y modernización del Estado. Los parlamentarios señalaron que cada materia incluye objetivos y límites para establecer el marco dentro del cual podría legislar el Ejecutivo.

Rocha y Krklec solicitaron que su propuesta sea considerada durante la elaboración del dictamen de la Comisión de Constitución, al señalar que representa una alternativa concreta sobre las atribuciones que podrían otorgarse al Poder Ejecutivo.

Roxana Rocha y Frank Krklec presentan texto sustitutorio para delimitar facultades al Ejecutivohttps://t.co/aAtzys7Zxh — Canal N (@canalN_) September 24, 2026