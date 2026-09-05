Mafalda Inmersiva, la muestra dedicada al universo creado por Quino abrirá sus puertas el 1 de octubre en Buenos Aires,en el Centro Cultural Recoleta, será un recorrido interactivo de 14 salas, pensado para chicos y adultos, en el marco de un proyecto con proyección internacional a diez años.

La propuesta ocupará 1.300 metros cuadrados y recreará escenarios de la historieta como la casa de Mafalda, la plaza y el almacén de Manolito. También incluirá personajes de gran tamaño, animaciones, juegos y áreas interactivas.

PROPUESTA

La exhibición combina recursos del cine, la televisión, el teatro, el circo, la animación y las instalaciones. La experiencia fue concebida para que el visitante mire, toque y recorra espacios vinculados con Mafalda y sus amigos.

La muestra incluirá 1.500 segundos de animación desarrollados por un equipo argentino. Artesanos locales participaron en la construcción visual de los personajes y de los espacios que forman parte del recorrido. Juan Riera modeló en plastilina a Mafalda y a otros personajes.

A partir de esas piezas, el equipo produjo figuras en distintos tamaños, incluidas esculturas de más de un metro de altura. Los visitantes podrán encontrarse con Mafalda y sus padres en formatos tridimensionales, ver el Citroën en la plaza y entrar al almacén de Manolito.

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