El diputado de Fuerza Popular (FP) Pier Figari presentó una demanda civil contra los fiscales y jueces que intervinieron en el Caso Cócteles.

El parlamentario reclama una indemnización de 2 millones de soles por los daños que, según sostiene, sufrió durante nueve años bajo investigación.

Proceso

La acción está dirigida al exfiscal José Domingo Pérez, el fiscal Rafael Vela y los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga. También comprende al Ministerio Público y al Poder Judicial (PJ).

Como parte del trámite, Figari promovió una conciliación extrajudicial. La primera audiencia se realizó el jueves 3 de septiembre; sin embargo, Concepción Carhuancho fue el único que asistió. Por ello se programó una segunda citación para el próximo 14 de septiembre.

De no alcanzarse un acuerdo, el reclamo continuará ante el PJ. La defensa del legislador plantea que los demandados paguen de manera solidaria la reparación por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que denuncia.

Cabe mencionar que Figari permaneció 19 meses en prisión preventiva. Su abogado, Aurelio Pastor, explicó que el monto comprende los ingresos que dejó de percibir, los gastos de defensa y el daño ocasionado a su imagen y familia. “Hay un daño que no se le ha reparado”, dijo a RPP.

Por su parte, José Chlimper, exsecretario general de FP, inició una acción similar y solicita 1.2 millones de soles. Su audiencia de conciliación fue fijada para este lunes 7.

Las demandas se sustentan en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló en octubre de 2025 la acusación del Caso Cócteles.

El colegiado determinó que los aportes a las campañas de 2011 y 2016 no configuraban lavado de activos, pues la modalidad imputada fue incorporada recién en noviembre de 2016.