Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, confirmó que continuará en su cargo pese a haber sido agredido por un presunto barrista a la salida de los entrenamientos en el estadio Alberto Gallardo.

Durante una conferencia de prensa, el exfutbolista condenó el ataque y sostuvo que las críticas de los hinchas son legítimas, pero no la violencia.

En medio de sus declaraciones, Uribe se quebró al hablar de su vínculo con Sporting Cristal y de su trayectoria ligada al club. Visiblemente emocionado, recordó que primero fue hincha celeste antes de convertirse en futbolista profesional y aseguró que su identificación con la institución permanece intacta pese a las dificultades que atraviesa actualmente.

El ídolo celeste señaló que comprende el malestar de los aficionados por los resultados del equipo y pidió disculpas por no haber cumplido hasta ahora con las expectativas generadas desde su llegada a la dirección deportiva.

Sin embargo, remarcó que no busca borrar su historia, sino honrarla desde la responsabilidad que actualmente desempeña.

La agresión ocurrió luego de que un grupo de barristas acudiera a las afueras del estadio para reclamar a los jugadores por la campaña del equipo, que marcha en la parte baja del Torneo Clausura. Los manifestantes también lanzaron huevos contra los vehículos de los futbolistas y, cuando Uribe salió para intentar calmar la situación, uno de ellos lo golpeó en el rostro.

Sporting Cristal condenó el ataque y anunció que denunciará ante el Ministerio Público a los responsables identificados, además de continuar con las acciones para determinar la identidad de otros involucrados. El club expresó su respaldo a Uribe y rechazó cualquier acto de intimidación o violencia contra sus integrantes.

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