El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este sentenció a 35 años de prisión a Pierre Panduro Verástegui, alias El Italiano, por los disparos efectuados contra el bus de Armonía 10.

La decisión judicial también alcanzó a otros cuatro implicados en el crimen. Ángelo Piero Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos recibieron 16 años de prisión cada uno, mientras que Jesús Acosta Jaramillo y Jorge Roy Reyes Miranda fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno.

El ataque se produjo en marzo de 2025 y tuvo como consecuencia la muerte de Paul Flores, conocido como “El Ruso”. Durante el proceso, el tribunal determinó que Panduro Verástegui fue quien realizó los disparos que acabaron con la vida del integrante de Armonía 10.

De acuerdo con las penas establecidas, los cuatro implicados que recibieron condenas de 15 y 16 años recuperarían su libertad entre 2040 y 2041, según el cómputo correspondiente a cada caso. La sentencia contra Panduro Verástegui, en tanto, contempla 35 años de prisión.