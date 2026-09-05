El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, enfrenta un nuevo cuestionamiento, esta vez por una presunta falta de transparencia a raíz de que en su Declaración Jurada de Intereses (DJI) omitió consignar que su padre ejerce como director de una empresa del sector minero.

Preámbulo

Belaúnde Llosa presentó su declaración a la Contraloría General de la República, como funcionario público, el 28 de julio de 2026, al principio de su gestión al frente del Ministerio de Defensa (Mindef).

En el documento se registra a Rafael Luis Belaúnde Aubry como padre del declarante y geólogo de profesión. No obstante, en el campo destinado al lugar de trabajo, la declaración consigna: “No labora”.

Sin embargo, la partida registral de Paltarumi S.A.C. contiene otra información sobre el progenitor del ministro.

Según su reporte de inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la empresa nombró a Rafael Belaúnde Aubry como uno de sus siete directores, desde mayo de 2026 a mayo de 2029.

Como se sabe, Paltarumi adquiere mineral aurífero procedente de Pataz, provincia bajo control de las Fuerzas Armadas por el estado de emergencia vigente.

Por su parte, el ministro aseguró que desconoce la relación de su padre con la minera.

“No sé qué relación es. No sé si es una relación laboral, o tiene un cargo, o es miembro de un directorio (…) No conozco las actividades de Paltarumi”, dijo a Latina.

Crítica

La senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular) cuestionó la omisión tras la crisis de inseguridad en Trujillo.

“La omisión (...) y su participación irregular en la entrevista/interrogatorio del secuestrador, resulta gravísima e irresponsable, por decir lo menos. ¿Por qué ocultó el vínculo de su padre con minera? ¿Por qué su interés en entrevistarse/interrogar a secuestrador?”, posteó.