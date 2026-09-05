Desde este sábado 5 de setiembre, los ciudadanos podrán acceder a un descuento de hasta 90% en el pago de papeletas de tránsito, tras la aprobación de la Ordenanza Municipal N.º 2849-2026-MML por el Concejo Municipal Metropolitano de Lima.

La medida establece un régimen excepcional para el pago de multas de tránsito en el ámbito de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en aplicación de las disposiciones contempladas en el Decreto Supremo N.º 017-2026-MTC, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima.

El beneficio incluye disposiciones administrativas y operativas destinadas a adecuar los procedimientos municipales y facilitar su implementación. De acuerdo con el SAT, estas medidas buscan brindar seguridad jurídica a los ciudadanos que se acojan al régimen excepcional.

Los conductores que tengan papeletas comprendidas en este beneficio podrán realizar el pago con la rebaja del 90% a través de la página web oficial del SAT de Lima y de las plataformas habilitadas por los bancos afiliados.

El SAT informó que durante los últimos días realizó las adecuaciones normativas y tecnológicas necesarias para poner en funcionamiento el beneficio desde la fecha establecida. La entidad señaló que estas acciones permitirán ofrecer un proceso de pago transparente y eficiente.

El régimen excepcional entra en vigencia tras la aprobación de la Ordenanza Municipal N.º 2849-2026-MML, que adecúa los procedimientos de la Municipalidad de Lima a las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional para facilitar el pago de las multas de tránsito.

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