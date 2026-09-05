El Poder Judicial dispuso que el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, afronte un juicio oral por colusión agravada por presuntamente “concertar” una orden de servicio de asesoría legal de 30 mil soles al Gobierno Regional (GORE) del Callao en 2019.

La Fiscalía sostiene que Beingolea habría concertado con funcionarios para obtener la contratación sin acreditar los estudios ni la experiencia requerida en los términos de referencia.

El Ministerio Público solicita 10 años de prisión, 13 años de inhabilitación y 550 días-multa. La Procuraduría pide 50 mil soles de reparación civil.

La defensa de Beingolea intentó cerrar el proceso con un pedido de sobreseimiento y una excepción de improcedencia de acción, pero ambos fueron rechazados.

El titular del Mincul negó que haya cometido un delito. “Que investiguen todo lo que quieran”, dijo a RPP.