Perder la tarjeta física ya no es la única forma en la que un usuario puede quedar expuesto a un fraude financiero. Actualmente existen modalidades que permiten a los delincuentes obtener información bancaria, claves o datos personales sin necesidad de tener el plástico en sus manos.

Según datos citados del Sistema de Gestión Fiscal, las denuncias por estafas con tarjetas bancarias en Perú aumentaron 64% en los últimos cuatro años.

Ante este escenario, el ABC de Pacífico Seguros identifica cinco modalidades frecuentes de fraude y comparte recomendaciones para reducir el riesgo.

1. Phishing: mensajes falsos que buscan robar tus datos

El phishing consiste en correos electrónicos, mensajes de texto u otras comunicaciones que imitan a bancos, comercios o instituciones conocidas.

El objetivo es llevar al usuario a una página falsa o inducirlo a entregar información sensible, como contraseñas, números de tarjeta o códigos de seguridad.

2. Clonación de datos en cajeros o puntos de venta

Otra modalidad consiste en capturar información de la tarjeta mediante cajeros automáticos o terminales POS adulterados.

Los datos obtenidos pueden utilizarse posteriormente para realizar operaciones no autorizadas.

Por ello, conviene revisar el dispositivo antes de utilizarlo y mantenerse atento ante piezas sueltas, elementos superpuestos o comportamientos inusuales del equipo.

3. Códigos QR falsos

Los QR fraudulentos pueden redirigir a páginas diseñadas para obtener información bancaria o inducir al usuario a realizar pagos hacia cuentas controladas por delincuentes.

Antes de ingresar información personal o financiera, es recomendable comprobar el destino del enlace y evitar escanear códigos de procedencia dudosa.

4. Llamadas fraudulentas que suplantan al banco

En estas estafas, los delincuentes se hacen pasar por representantes de una entidad financiera y solicitan claves, códigos o información personal bajo el argumento de validar una operación o resolver un supuesto problema.

Una de las principales recomendaciones es no compartir contraseñas ni códigos OTP, incluso cuando la llamada aparente provenir de una institución financiera.

5. Suplantación de identidad para realizar operaciones

La suplantación de identidad ocurre cuando terceros utilizan información personal obtenida ilícitamente para realizar transacciones o gestiones financieras a nombre de otra persona.

Este tipo de fraude muestra por qué es importante proteger no solo los datos de la tarjeta, sino también información personal que pueda utilizarse para validar operaciones.

Cómo reducir el riesgo de una estafa bancaria

Entre las medidas recomendadas se encuentra activar alertas en las aplicaciones bancarias para recibir avisos en tiempo real sobre movimientos y consumos.

También es conveniente revisar periódicamente los estados de cuenta, verificar enlaces antes de ingresar información y comprobar los códigos QR antes de realizar pagos.

Otro punto clave es no compartir códigos de un solo uso, contraseñas o claves de acceso mediante llamadas, mensajes o correos.

Seguros frente a operaciones no reconocidas

Además de las medidas de seguridad digital, existen productos que ofrecen cobertura frente a determinados fraudes, siempre bajo las condiciones establecidas en cada póliza.

En esa línea, Pacífico y BCP lanzaron Tu Plata Protegida, un seguro de venta exclusiva en Agentes BCP orientado a cubrir, según sus condiciones, determinadas transferencias, compras o retiros no reconocidos en cuentas del BCP.

La compañía señala que el producto cuesta menos de S/ 0,20 al día y puede contratarse en más de 9.000 Agentes BCP a nivel nacional.