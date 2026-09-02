Cada vez que una computadora, teléfono, router u otro dispositivo se conecta a internet necesita una dirección que permita enviar y recibir información. Esa función la cumple la dirección IP, uno de los elementos básicos de las comunicaciones digitales.

IP significa Internet Protocol, el conjunto de reglas que permite que los dispositivos se comuniquen a través de una red. En términos simples, una dirección IP funciona como un identificador que ayuda a determinar dónde debe enviarse determinado tráfico de internet.

ESET Latinoamérica advierte que conocer cómo funciona este identificador y adoptar medidas básicas de seguridad puede reducir el riesgo de que determinados datos asociados a la conexión sean aprovechados con fines maliciosos.

¿Qué es una dirección IP y para qué sirve?

Cuando una persona abre una página web, reproduce un video o utiliza una aplicación conectada a internet, los datos deben saber hacia dónde regresar.

La dirección IP participa en ese proceso, identificando los puntos de origen y destino necesarios para establecer la comunicación.

Sin una dirección IP, los dispositivos no podrían intercambiar correctamente la información necesaria para utilizar servicios en línea.

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¿Cuál es la diferencia entre una IP pública y una privada?

Existen distintas clases de direcciones IP. Dos de las más habituales son las públicas y las privadas.

La IP pública identifica una conexión frente al resto de internet. Normalmente es asignada por el proveedor de servicios de internet y es la dirección que pueden observar los sitios o servicios externos con los que se establece una conexión.

La IP privada, en cambio, se utiliza dentro de una red local. Un router doméstico, por ejemplo, puede asignar direcciones privadas diferentes a una computadora, un teléfono, un televisor inteligente y otros dispositivos conectados.

Estas direcciones privadas no se exponen de la misma manera directamente hacia internet.

¿Una dirección IP puede revelar dónde vive una persona?

Una dirección IP pública puede proporcionar información aproximada sobre el origen de una conexión, como la ciudad o región estimada y el proveedor de internet utilizado.

Sin embargo, una IP no equivale normalmente a una ubicación GPS ni revela por sí sola una dirección domiciliaria exacta.

El riesgo aumenta cuando esa información se combina con otros datos personales provenientes de redes sociales, filtraciones, bases de datos comprometidas o técnicas de ingeniería social.

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, señala que tener una IP visible no implica automáticamente sufrir un ataque, pero determinadas vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

¿Cómo puede utilizarse una IP en un ataque DDoS?

Uno de los riesgos asociados a una dirección IP expuesta corresponde a los ataques distribuidos de denegación de servicio o DDoS.

En estos ataques, múltiples dispositivos envían grandes cantidades de tráfico hacia un servidor o servicio con el objetivo de saturar sus recursos e impedir que responda normalmente.

Los ataques DDoS suelen estar dirigidos principalmente contra servidores, páginas web, plataformas y otros servicios que necesitan mantenerse disponibles en internet.

Otra técnica relacionada es el IP spoofing, que consiste en falsificar la dirección IP de origen incluida en determinados paquetes de datos. Esta práctica puede utilizarse para ocultar el origen del tráfico o facilitar determinados ataques DDoS.

Una IP también puede servir para buscar servicios vulnerables

Un atacante puede analizar una dirección IP para determinar si existen servicios o puertos accesibles desde internet.

Esto no significa que conocer una IP permita automáticamente ingresar a una computadora.

Para que ocurra una intrusión normalmente debe existir además alguna vulnerabilidad, una configuración insegura, credenciales comprometidas o un servicio expuesto indebidamente.

Por ese motivo, mantener routers, computadoras, teléfonos y otros dispositivos actualizados es una de las principales medidas de prevención.

¿Una VPN oculta la dirección IP?

Una red privada virtual o VPN dirige el tráfico del usuario hacia un servidor intermediario antes de que llegue al servicio de destino.

Como resultado, una página web normalmente observa la dirección IP del servidor VPN en lugar de la IP pública original del usuario.

La VPN también cifra el tráfico entre el dispositivo y el servidor VPN, lo que puede aumentar la privacidad, especialmente al utilizar redes que no son de confianza.

ESET señala que, al conectarse mediante su servicio VPN, el dispositivo recibe una nueva dirección IP y el tráfico entre el equipo y la VPN se cifra.

Sin embargo, utilizar una VPN no vuelve anónimo al usuario de manera absoluta ni elimina otros riesgos de ciberseguridad.

Actualizar el router reduce la superficie de ataque

El router es uno de los componentes más importantes de una red doméstica porque conecta todos los dispositivos con internet.

Mantener actualizado su firmware permite instalar correcciones de seguridad para vulnerabilidades conocidas.

También se recomienda cambiar las contraseñas predeterminadas, utilizar claves robustas y desactivar funciones de administración remota cuando no sean necesarias.

Los servicios y puertos abiertos que no se utilizan también deberían revisarse, pues pueden incrementar innecesariamente la superficie de exposición.

¿Para qué sirve un firewall?

Un firewall funciona como un sistema de control del tráfico que entra y sale de una red o dispositivo.

Dependiendo de su configuración, puede bloquear conexiones no autorizadas o tráfico que coincida con determinados patrones considerados riesgosos.

Los routers modernos suelen incorporar funciones de firewall y los sistemas operativos también ofrecen herramientas de protección similares.

Mantener estas funciones activadas y correctamente configuradas puede ayudar a impedir conexiones no deseadas.

Evita compartir más información de la necesaria

La privacidad digital no depende exclusivamente de ocultar una dirección IP.

Los ciberdelincuentes pueden combinar datos de diferentes fuentes para construir perfiles detallados de potenciales víctimas.

Por ello, ESET recomienda revisar las opciones de privacidad de videojuegos, aplicaciones, servicios de transmisión y redes sociales, además de evitar publicar información personal innecesaria.

La protección debe entenderse como una combinación de medidas: dispositivos actualizados, contraseñas fuertes, configuración segura del router, firewall, cautela al compartir información y, cuando resulte conveniente, una VPN confiable.