La oferta de cursos online, diplomados, especializaciones y programas de capacitación continúa ampliándose, por lo que elegir una alternativa de educación continua requiere evaluar más factores que el precio, los horarios o la facilidad de llevar clases desde casa.

Ante este escenario, la Cámara de Comercio Exterior (CE) elaboró cinco recomendaciones para que los usuarios puedan revisar la credibilidad de una institución y las características de un programa antes de realizar un pago o matricularse.

1. Verifica quién ofrece el curso online

El primer aspecto consiste en revisar los canales oficiales de la institución que ofrece la capacitación: página web, redes sociales, datos de contacto, dirección y oferta académica.

También es recomendable conocer su trayectoria, los programas que desarrolla y quiénes son los responsables de impartir la formación. Esta información permite tener una primera referencia antes de efectuar cualquier pago.

2. Comprueba que la institución exista formalmente

La organización recomienda consultar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El objetivo es comprobar que los datos registrados correspondan a la organización que promociona el programa. Esta verificación permite confirmar aspectos básicos de su existencia formal.

3. Revisa qué significa realmente una alianza educativa

Otro punto importante es comprobar el alcance de las alianzas que una institución utiliza para promocionar sus cursos.

Una alianza con una universidad o empresa puede tener diferentes características y no necesariamente significa que esa organización dicte, certifique o respalde académicamente todo el programa, advierte la Cámara de Comercio Exterior. Por ello, recomienda consultar directamente con la entidad mencionada.

Según la institución, mantiene alianzas educativas con entidades como Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas Puebla, Universidad del Rosario, Universidad Continental y Universidad Tecnológica del Perú, entre otras.

Eleazar Becerra, CEO de la Cámara de Comercio Exterior, señaló además que cuentan con convenios empresariales con más de 60 organizaciones para capacitar a sus colaboradores.

4. Pregunta qué certificado recibirás

Antes de matricularse también se debe conocer cómo quedará acreditada la capacitación una vez concluida.

El estudiante puede preguntar si el certificado posee un código, plataforma u otro mecanismo que permita comprobar posteriormente su autenticidad.

Becerra indicó que los certificados emitidos por los cursos de la Cámara de Comercio Exterior cuentan con un código de verificación en línea mediante Xertify.

5. Investiga quiénes dictarán las clases

Conocer a los docentes es otro aspecto relevante. La recomendación es revisar su experiencia académica y profesional, así como sus antecedentes en enseñanza mediante entornos virtuales.

La institución advierte que dominar una materia no garantiza necesariamente una adecuada experiencia de aprendizaje online, por lo que la capacidad para impartir clases en esta modalidad también debe formar parte de la evaluación.

“Antes de elegir un programa de educación continua, es importante no tomar la decisión únicamente por el precio o la publicidad”, señaló Becerra, quien recomendó comparar quién ofrece el curso, los contenidos, docentes, certificaciones y alianzas anunciadas.