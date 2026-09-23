La delegación arequipeña sigue sumando podios en la etapa nacional de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026. La Ciudad Blanca ahora suma otras tres medallas de oro y cuatro de bronce en el levantamiento de pesas y atletismo.

En pesas, Geanfranco Palomino se llevó tres medallas de oro en la división de 65 kg. En los 57 kg, Francesca Torres consiguió tres medallas de bronce.

En atletismo, Khaterin Miranda, de la academia IPD, ganó el bronce en la prueba de 3000 metros marcha.

Por otro lado, Arequipa también compitió en ajedrez con Álvaro Rosas, Fernando Paco, Carla Ojeda y Adriana Intor, quienes demostraron su esfuerzo y compromiso durante la competencia. Entre los resultados obtenidos, Álvaro Rosas ocupó el cuarto puesto, logrando la mejor ubicación para la delegación arequipeña.