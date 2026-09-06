La fotografía móvil se ha convertido en una de las funciones más utilizadas de los smartphones. Los equipos actuales integran sensores de alta resolución, sistemas de estabilización y herramientas de procesamiento que permiten capturar imágenes en condiciones muy distintas.

Sin embargo, términos como HDR, RAW, OIS o modo retrato no siempre son fáciles de interpretar. Entender qué significa cada uno permite conocer mejor las posibilidades de la cámara y elegir la función adecuada según la fotografía que se quiera obtener.

En el marco del Día de la Fotografía, Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, explica algunos de los conceptos más utilizados en fotografía móvil.

¿Qué es HDR y para qué sirve?

HDR corresponde a High Dynamic Range o alto rango dinámico. Esta función busca equilibrar las zonas claras y oscuras de una imagen para conservar mayor detalle en ambas.

Puede resultar especialmente útil en escenas con fuertes contrastes de iluminación, como un paisaje con un cielo muy brillante o un retrato tomado frente a una ventana.

En estos casos, el HDR ayuda a evitar que las zonas iluminadas pierdan demasiado detalle o que las sombras queden excesivamente oscuras.

RAW: un formato pensado para editar con mayor precisión

RAW es un formato que conserva una mayor cantidad de información captada por el sensor de la cámara.

A diferencia de formatos como JPEG, ofrece más posibilidades durante la edición, ya que permite realizar ajustes más precisos en aspectos como exposición, luces, sombras y balance de blancos.

Como contraparte, los archivos RAW suelen ocupar más espacio y necesitan aplicaciones compatibles para procesarlos.

¿Qué significa OIS en la cámara de un smartphone?

OIS significa Optical Image Stabilization o estabilización óptica de imagen.

Su función es compensar pequeños movimientos que se producen al sostener el celular durante la captura. Esto puede resultar especialmente útil en condiciones de poca luz, cuando cualquier movimiento puede afectar la nitidez de la fotografía.

Según vivo Smartphones, el vivo V70 FE incorpora una cámara principal de 200 MP con OIS y cuenta además con estabilización OIS y EIS para la grabación de video.

Modo retrato: cómo funciona el desenfoque del fondo

El modo retrato utiliza información de profundidad y procesamiento de imagen para mantener enfocado al sujeto principal y desenfocar el fondo.

Este efecto, conocido como bokeh, busca separar visualmente a la persona, mascota u objeto fotografiado del entorno.

El recurso puede ser útil en primeros planos y fotografías de personas, ya que reduce las distracciones del fondo y concentra la atención en el protagonista.

En el caso del vivo V70 FE, la marca indica que el modo retrato puede trabajar con distancias focales de 85 mm, 50 mm, 35 mm y 23 mm para generar diferentes estilos.

Conocer las funciones ayuda a elegir mejor la cámara

Más allá de las especificaciones técnicas, conocer qué aporta cada herramienta permite utilizar la cámara del celular con mayor intención.

HDR puede ser útil en escenas de alto contraste; RAW ofrece mayor flexibilidad de edición; OIS ayuda a reducir el efecto de pequeños movimientos; y el modo retrato permite destacar al sujeto mediante el desenfoque del fondo.

Comprender estos conceptos facilita interpretar una ficha técnica y decidir qué función puede resultar más adecuada para cada tipo de fotografía.