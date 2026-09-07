Septiembre concentra más cumpleaños que cualquier otro mes del año, de acuerdo con un estudio regional elaborado por Bigbox, empresa especializada en regalos de experiencias.

La investigación comparó el comportamiento de consumidores de cinco mercados de Latinoamérica y ubicó a Perú entre los países con mayor frecuencia de compra de regalos.

El 64,5% de peruanos regala cuatro o más veces al año

Según el estudio, el 64,5% de los consumidores peruanos compra regalos cuatro o más veces al año.

Esta frecuencia coloca al mercado peruano entre los más activos de la región en lo que respecta al llamado “gifting”.

Los cumpleaños son, además, la principal ocasión que impulsa este tipo de consumo.

Los cumpleaños representan el 83,3% de las ocasiones de regalo

De acuerdo con Bigbox, los cumpleaños representan el 83,3% de las principales fechas de compra de regalos en Perú.

La proporción supera a la registrada en Chile, México, Argentina y Uruguay, según el estudio regional.

Con septiembre concentrando la mayor cantidad de cumpleaños, el mes también se convierte en un periodo de mayor actividad para quienes buscan regalos y para los comercios relacionados con este tipo de consumo.

Crece el interés por regalar experiencias

La investigación también muestra un cambio en el tipo de obsequios que buscan los consumidores.

Cada vez más personas optan por experiencias como cenas, escapadas de fin de semana, actividades de relajación o planes de aventura.

Bigbox informó que vendió 15.555 regalos en Perú entre enero y junio de 2026, cifra que representa un crecimiento de 40% frente al mismo periodo del año anterior.

Bigbox incorpora filtro por fecha para elegir experiencias

Como parte de esta tendencia, la compañía habilitó en Perú una nueva función que permite buscar experiencias según la fecha en la que se desea regalar o disfrutar del plan.

El filtro permite seleccionar ubicación y día específico, de modo que los resultados se adapten desde el inicio a la fecha elegida.

La herramienta está pensada tanto para quienes buscan resolver un regalo con una fecha concreta como para quienes desean organizar una experiencia personal.