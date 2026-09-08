Los largos desplazamientos en el transporte público están modificando la forma en que los limeños utilizan su tiempo durante el viaje.

Un estudio de Insight Hunting, desarrollado por la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso para RadioBus, analizó la actividad digital asociada a 7,5 millones de personas vinculadas al transporte público formal en Lima entre enero de 2025 y junio de 2026.

De acuerdo con el estudio, el 76,7% utiliza este servicio entre cuatro y siete días por semana, mientras que el 64% permanece más de 45 minutos por trayecto.

¿Qué hacen los limeños durante sus viajes?

El audio aparece entre las principales formas de entretenimiento durante los desplazamientos.

Según la investigación, el 78,4% escucha música o pódcasts mientras viaja en transporte público, mientras que un 65,2% navega en redes sociales.

Otros hábitos identificados incluyen enviar mensajes, jugar en el celular, mirar por la ventana, consumir videos o series, dormir y leer o estudiar.

En detalle, el estudio señala que el 52,5% envía mensajes, 42,8% juega en dispositivos móviles, 35,8% mira por la ventana, 28,5% consume videos o series, 24,1% duerme y 12,5% aprovecha el trayecto para leer o estudiar.

Viajes de más de 45 minutos forman parte de la rutina

El tiempo de permanencia dentro de buses y otros servicios de transporte ha convertido los trayectos cotidianos en espacios recurrentes de consumo digital.

El estudio encontró además que 56% de los usuarios utiliza el transporte público principalmente para trasladarse hacia y desde su centro de trabajo, mientras que 18% lo emplea para estudiar y 11% para realizar compras.

La combinación de viajes frecuentes y trayectos prolongados hace que una parte importante de la jornada transcurra dentro de una unidad de transporte.

Tráfico y ruido afectan la experiencia de viaje

El traslado diario también está marcado por factores que afectan la experiencia del pasajero.

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, el tráfico, el aburrimiento asociado a la sensación de “tiempo muerto” y el ruido aparecen entre las principales dificultades mencionadas durante los recorridos.

En ese contexto, escuchar música, revisar redes sociales o buscar información se convierte en una forma de mantenerse entretenido o conectado mientras se llega al destino.

El transporte también se convierte en espacio para las marcas

El estudio analizó además a 25.812 personas vinculadas con decisiones publicitarias en Lima.

Entre ellas, el 92,4% considera prioritaria la capacidad de captar la atención al elegir un medio, mientras que el 89,1% valora el alcance y la cobertura. A su vez, 82,5% identifica la falta de métricas estandarizadas en tiempo real como una barrera para adoptar nuevos formatos publicitarios.

En este escenario opera RadioBus, plataforma de audio incorporada al transporte público que combina música, contenidos informativos y mensajes publicitarios.

Según la compañía, su sistema permite programar contenidos según rutas y registrar las emisiones realizadas en cada unidad y horario.

Los trayectos ya son momentos de consumo de contenido

Los resultados muestran que los desplazamientos cotidianos no funcionan únicamente como un tiempo de traslado.

Para una parte importante de los pasajeros, también representan momentos destinados a escuchar música, revisar contenidos, conversar o buscar información práctica sobre tráfico, rutas y otros temas.

El estudio plantea así que la movilidad urbana se ha convertido en un nuevo espacio de consumo de contenidos y, al mismo tiempo, en un punto de contacto potencial entre pasajeros y marcas.