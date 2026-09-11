El Teatro Marsano presenta “La Cabaña”, una comedia que aborda con humor negro las mentiras, la infidelidad y los límites dentro de una relación.

La producción peruana, dirigida por Rodrigo Falla Brousset y con Makhy Arana a cargo de la producción general, llega tras el éxito de la obra en escenarios de Broadway y Londres.

La historia sigue a Sylvie, interpretada por Lilian Schiappa, quien se encuentra a escondidas en una cabaña junto a su amante. Un descuido termina por revelar la situación y provoca la llegada inesperada de otros personajes, desencadenando una serie de situaciones que combinan el humor con la reflexión sobre las relaciones de pareja.

Schiappa destacó que la puesta en escena busca que el público disfrute de la comedia, pero también se cuestione sobre la infidelidad, la independencia y las decisiones dentro de una relación.

“Esta comedia de enredos sin duda hará que el público no pare de reír, pero entre risa y risa toca un tema serio que es la infidelidad y las relaciones de pareja. Así que a todos los infieles los invito a que vengan a ver la obra (risas)”, expresó.

Otro de los atractivos es la química entre Schiappa y Joaquín de Orbegoso, con quien trabaja por primera vez. La actriz resaltó la buena relación entre ambos y el trabajo conjunto para fortalecer sus personajes.

Preventa de entradas en la boletería del teatro y Teleticket: https://teleticket.com.pe/la-cabana-2026