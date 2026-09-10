La expectativa por el regreso de Street Fighter a la pantalla grande también se vive en Perú. A pocas semanas del estreno de la película, previsto para el jueves 15 de octubre, cosplayers y seguidores de la franquicia realizaron un homenaje inspirado en sus personajes más recordados.

La iniciativa reunió a fanáticos caracterizados como Ryu, Ken, Chun-Li, Cammy, Guile y Bison, quienes recrearon enfrentamientos y poses emblemáticas de la saga en distintos escenarios de Lima. Entre los lugares elegidos estuvieron la Plaza San Martín y el Jirón de la Unión.

El proyecto surgió desde la propia comunidad de seguidores y no contó con una convocatoria ni producción oficial. Los participantes decidieron organizar el homenaje para celebrar la llegada del nuevo tráiler y expresar su entusiasmo por la adaptación cinematográfica de una franquicia que ha acompañado a varias generaciones de jugadores.

El video muestra enfrentamientos como Ryu contra Ken y Chun-Li contra Cammy, además de momentos inspirados en los característicos movimientos de los personajes. Con esta propuesta, los cosplayers peruanos buscan demostrar que Street Fighter continúa siendo un fenómeno que trasciende los videojuegos y mantiene vigente el entusiasmo de sus seguidores.