Accidentes aéreos, supervivencia en medio del océano y tiburones forman parte de “Impacto Mortal” (Deep Water), película dirigida por Renny Harlin que llegará a los cines peruanos este jueves 3 de setiembre de 2026, según información difundida para su estreno local.

El thriller está protagonizado por Aaron Eckhart, Ben Kingsley y Angus Sampson. La información internacional de la película confirma tanto el reparto principal como la dirección de Harlin.

La cinta tiene una duración aproximada de una hora y 46 minutos y combina elementos de acción, suspenso y supervivencia.

¿De qué trata “Impacto Mortal”?

La historia sigue a los pasajeros de un vuelo que viaja desde Los Ángeles hacia Shanghái y que, tras sufrir una emergencia durante el trayecto, termina realizando un aterrizaje forzoso en medio del océano.

Los sobrevivientes quedan atrapados entre los restos del avión mientras el fuselaje comienza a hundirse. A esta situación se suma una amenaza adicional: tiburones atraídos hacia la zona del accidente.

Sin un lugar seguro al cual dirigirse, el grupo deberá colaborar para intentar sobrevivir mientras enfrenta los peligros del mar y el deterioro de la aeronave.

Renny Harlin regresa al cine de tiburones

La dirección está a cargo del cineasta finlandés Renny Harlin, realizador con una extensa trayectoria en películas de acción, suspenso y catástrofes.

Harlin también dirigió Deep Blue Sea (1999), producción que convirtió a los tiburones en el eje de una historia de supervivencia. En “Impacto Mortal”, el director vuelve a utilizar a estos depredadores como amenaza dentro de una situación extrema.

El guion de Deep Water cuenta con Pete Bridges, Shayne Armstrong, S.P. Krause y Damien Power entre sus responsables acreditados.

Aaron Eckhart y Ben Kingsley encabezan el reparto

Aaron Eckhart interpreta a Ben y encabeza el elenco junto con Ben Kingsley, quien da vida a Rich, y Angus Sampson, en el papel de Dan.

Eckhart es conocido por producciones como The Dark Knight y Olympus Has Fallen, mientras que Kingsley obtuvo el Óscar como mejor actor por su interpretación de Mahatma Gandhi en Gandhi.

Sampson, por su parte, ha participado en producciones como la franquicia Insidious y la serie Fargo. El reparto de “Impacto Mortal” también incluye a Lucy Barrett, Molly Belle Wright y Richard Crouchley.

¿Cuándo se estrena “Impacto Mortal” en Perú?

De acuerdo con la información proporcionada para su lanzamiento local, “Impacto Mortal” llegará a los cines de Perú el jueves 3 de setiembre de 2026.

La distribuidora Diamond Films incluye a Perú entre los mercados latinoamericanos de distribución de la película, aunque su ficha pública consultada todavía muestra la fecha de estreno como pendiente de confirmación.

La cartelera de Cinépolis Perú también cuenta con una ficha de “Impacto Mortal”, donde identifica a Renny Harlin como director y a Aaron Eckhart, Ben Kingsley y Molly Belle Wright entre los integrantes del reparto.