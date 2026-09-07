Ante un sismo de gran magnitud en Lima, seis de cada diez personas priorizarían ayudar a evacuar a sus mascotas, por encima de otros integrantes del hogar que también podrían requerir asistencia.

Así lo revela un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), realizado entre el 14 y el 20 de agosto de 2026 entre residentes de Lima Metropolitana.

Según los resultados, el 61% de los encuestados señaló que priorizaría a sus mascotas, seguido por los adultos mayores de 65 años, con 35%, y los niños menores de 12 años, con 29%. Los participantes podían elegir más de una alternativa.

La evacuación también requiere definir quién necesita ayuda

Los resultados muestran que prepararse para una emergencia no consiste únicamente en identificar zonas seguras o conocer las rutas de evacuación.

También implica determinar previamente quiénes necesitarán asistencia y qué integrante de la familia asumirá esa responsabilidad.

“La cultura de prevención debe actualizarse a la realidad de los hogares. Hoy las mascotas forman parte de muchas familias y, ante una emergencia, también requieren que alguien haya pensado previamente cómo ayudarlas a evacuar”, señaló Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM.

47% habló sobre qué hacer, pero todavía no tiene un plan

El estudio identificó una diferencia entre conversar sobre una emergencia y contar con una estrategia familiar concreta.

El 47% de los participantes afirmó que su familia ya ha hablado sobre qué hacer ante un sismo, pero todavía no tiene un plan establecido.

Esta brecha puede cobrar mayor importancia cuando dentro del hogar hay niños, adultos mayores, mascotas u otras personas que podrían requerir apoyo durante una evacuación.

Definir con anticipación quién brindará ayuda permite distribuir responsabilidades y evitar que estas decisiones tengan que tomarse por primera vez durante la emergencia.

65% de familias nunca realizó un simulacro en casa

La preparación práctica registra un nivel menor.

Según la encuesta, el 65% nunca ha realizado un simulacro familiar, aunque una parte de este grupo tiene previsto hacerlo.

En contraste, el 35% indicó haber participado al menos una vez en un simulacro dentro del hogar.

Los resultados sugieren que, si bien existe cierto nivel de conversación sobre la prevención, esta todavía no siempre se traduce en ejercicios concretos de organización familiar.

Mayor conocimiento sobre qué hacer de manera individual

La respuesta individual frente a un sismo presenta mejores niveles de reconocimiento entre los encuestados.

El 84% señaló que, ante un movimiento fuerte dentro de su vivienda, mantendría la calma, se ubicaría en una zona segura y se protegería.

La tendencia es similar en edificios de varios pisos: el 87% afirmó que permanecería en un lugar seguro hasta que termine el movimiento y posteriormente seguiría las indicaciones de evacuación.

El reto es trasladar la prevención a todo el hogar

Para Huamán de los Heros, el desafío consiste en convertir ese conocimiento individual en una estrategia que involucre a toda la familia.

“Prepararse no es solamente saber qué hacer de manera individual. También supone pensar cómo responderá el hogar en conjunto y definir responsabilidades con anticipación”, señaló.

La planificación previa puede incorporar a mascotas, adultos mayores, niños y otros integrantes que requieran apoyo, con el objetivo de lograr una evacuación más organizada.

¿Cómo se realizó el estudio de la USIL?

La investigación del GRIM buscó conocer el nivel de conciencia, conocimiento, preparación, organización familiar y capacidad de respuesta de residentes de Lima Metropolitana ante un sismo de gran magnitud.

Participaron 411 personas de Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur.

La información fue recogida entre el 14 y el 20 de agosto de 2026.