Comprar una vivienda antes de que esté terminada predomina actualmente en el mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y Callao. En julio, aproximadamente el 87% de las unidades vendidas correspondió a proyectos en planos o en construcción, según información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

Del total de viviendas comercializadas durante ese mes, el 35% estaba en planos y el 52% en construcción, mientras que los inmuebles de entrega inmediata representaron el 14%.

La distribución fue similar a la registrada en junio, cuando las viviendas en planos y en construcción concentraron conjuntamente el 86% de las operaciones.

Ventas de viviendas crecieron 25,4% entre enero y julio

La preferencia por adquirir inmuebles antes de su culminación se produce en un mercado que mantiene un ritmo de crecimiento.

Solo en julio se vendieron 2.268 viviendas nuevas, cifra que representa un incremento de 14,4% respecto al mismo mes de 2025.

En el acumulado de enero a julio de 2026, las ventas alcanzaron 17.871 unidades, frente a las 14.246 comercializadas durante el mismo periodo del año anterior.

Esto representa un crecimiento interanual de 25,4%, según los datos proporcionados por CODIP.

54% de viviendas disponibles todavía está en planos

La oferta inmobiliaria también se encuentra concentrada en proyectos que aún no han concluido.

Al cierre de julio, el 54% de las viviendas disponibles estaba en planos y el 40% en construcción.

Solo el 6% del stock correspondía a inmuebles terminados y disponibles para entrega inmediata.

¿Por qué los compradores eligen viviendas en planos?

Uno de los factores que puede explicar esta tendencia son las condiciones de precio que encuentra el comprador durante las primeras etapas de desarrollo de un proyecto.

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, señaló que adquirir una vivienda en una etapa temprana puede ofrecer condiciones económicas distintas frente a un inmueble terminado.

“Comprar en una etapa temprana puede permitir al comprador acceder a mejores condiciones de precio frente a un inmueble terminado”, indicó.

Según Gálvez, esta diferencia contribuye a explicar por qué una parte importante de la demanda se concentra actualmente en proyectos que todavía se encuentran en planos o en construcción.

Departamentos de dos y tres dormitorios concentran las ventas

La distribución de las viviendas adquiridas también muestra una tendencia definida.

Entre enero y julio, los departamentos de dos dormitorios representaron el 39,4% de las ventas, mientras que las unidades de tres dormitorios alcanzaron el 39%.

En conjunto, ambas opciones concentraron aproximadamente el 78% de las operaciones inmobiliarias.

Distribución, precio y ubicación son claves al elegir vivienda

Los resultados del Estudio del Perfil del Comprador de CODIP indican que la distribución interna del inmueble es el principal factor considerado al momento de escoger una vivienda.

Este aspecto obtuvo un 73% de menciones, seguido por el precio, con 71%, y la ubicación, con 63%.

En cuanto al formato de vivienda, el departamento tipo flat concentra el 68% de las preferencias, mientras que el dúplex alcanza el 19%.

Stock de viviendas podría agotarse en 25 meses

El dinamismo de las ventas también se refleja en el tiempo estimado necesario para comercializar la oferta disponible.

Al cierre de julio, el periodo proyectado para agotar el stock se ubicó en 25 meses.

La cifra se encuentra por debajo del promedio de 27 meses registrado durante los últimos cinco años, de acuerdo con CODIP.