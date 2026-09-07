Sergio Manuel Caranqui Daquilema, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, intentó salir del país utilizando un pasaporte y un DNI peruanos con una identidad presuntamente falsa, en un intento de viajar a España. La intervención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La acción se llevó a cabo durante el control migratorio de salida de la terminal aérea, donde los inspectores de la Superintendencia Nacional de Migraciones detectaron inconsistencias en la entrevista al pasajero, quien se había identificado como Fran Rojas Ramírez, de nacionalidad peruana.

Además, los agentes advirtieron que los documentos presentados no tenían la firma del supuesto titular, lo que activó los protocolos de verificación y su traslado a un control secundario.

Tras la interoperabilidad entre Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Sala de Alertas API, Punto Atenas y las autoridades migratorias de Ecuador, se confirmó que el intervenido en realidad era Sergio Caranqui Daquilema, ecuatoriano, con lo que quedó descartada la identidad peruana con la que pretendía salir del país.

Frente al presunto delito, Migraciones decomisó el pasaporte y el DNI peruanos adulterados y puso al ciudadano a disposición de la PNP para las diligencias correspondientes.

El objetivo de estas acciones, según el Ministerio del Interior, es combatir la criminalidad organizada, la trata de personas, el tráfico ilícito de personas y los delitos vinculados a la falsificación y suplantación de identidad.