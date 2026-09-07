Un docente de la Universidad Científica del Sur fue intervenido por la Policía dentro de la sede Lima Norte, en Los Olivos, tras una denuncia presentada por una estudiante por presuntos tocamientos indebidos. El investigado fue trasladado a la Comisaría de Pro, mientras la presunta agraviada acudió a Medicina Legal para los exámenes correspondientes.

Durante el procedimiento, un integrante de seguridad de la universidad también fue intervenido luego de que, según un agente, impidiera inicialmente el ingreso de los policías al recinto. El efectivo señaló que esta conducta obstruía la labor policial y ordenó su detención.

Tras ingresar a las instalaciones, los agentes ubicaron al docente en uno de los ambientes de la institución acompañado de una mujer. Posteriormente, el profesor fue llevado a la dependencia policial para continuar con las diligencias del caso.

Agraviada sería menor de edad

La representante legal de la denunciante confirmó que se trata de una menor de edad y señaló que los hechos habrían ocurrido en un aula de la universidad. La defensa evitó brindar mayores detalles y tampoco reveló la identidad del docente investigado.

Sobre la situación jurídica del intervenido, indicó que corresponde al fiscal determinar las acciones que seguirá el proceso. La investigación permanece bajo conocimiento del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias de la denuncia.

Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento público sobre la intervención ni sobre la denuncia. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan.