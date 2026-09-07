Dos jóvenes fueron asesinados durante la noche del domingo 6 de septiembre en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con el reporte de Exitosa, ambos se encontraban en la calle Los Geranios tras participar en un partido de fútbol y habían decidido permanecer unos minutos frente a una bodega para beber cerveza.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Mayta, de 30 años, e Isaías Celestino, de 20. De acuerdo con la información recogida sobre el caso, ambos conversaban y tomaban cerveza cuando fueron atacados por sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.

El hecho se registró aproximadamente a las 9 de la noche, cuando los dos jóvenes permanecían en la vía pública. Minutos después, una motocicleta con dos ocupantes llegó hasta el lugar y uno de ellos habría sacado un arma de fuego para disparar contra las víctimas.

Fotos: César.grados@photo.gec

Mayta resultó gravemente herido y murió en el lugar debido a las lesiones ocasionadas por los proyectiles. Celestino también recibió impactos de bala y, pese a su estado, logró alejarse del punto donde ocurrió la agresión. Los responsables huyeron de la zona antes de la llegada de las autoridades.

Luego de avanzar varias cuadras, Celestino llegó hasta la calle Las Margaritas. Sin embargo, perdió el conocimiento y quedó tendido en la vía pública a causa de la gravedad de sus heridas.

Agentes de la Policía Nacional acudieron posteriormente para atender la emergencia e iniciar las diligencias correspondientes.Los agentes continuan recopilando evidencias y analizando las cámaras de seguridad en los salrededores de la zona para ubicar a los atacantes.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura un posible ajuste de cuentas. Sin embargo esta versión aún no ha sido confirmada y se encuentra en evaluación debido a que, según información policial, ambos jóvenes contarían con antecedentes.

Fotos: César.grados@photo.gec



