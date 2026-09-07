Un hombre de 76 años murió luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar la Carretera Central, a la altura del kilómetro 8, en el distrito de Ate. Según el reporte de RPP, la víctima fue identificada como Melchor Laura y, según sus familiares, el conductor de la minivan involucrada continuó su recorrido sin detenerse para auxiliarlo

De acuerdo con los testigos, el adulto mayor buscaba cruzar la vía para dirigirse a su vivienda cuando fue embestido por el vehículo. Tras el impacto, la unidad habría abandonado el lugar, según la versión proporcionada por la familia.

La minivan figura registrada a nombre de Rubén Yauri, pero hasta el momento no se ha establecido que él estuviera al volante cuando ocurrió el atropello. Las autoridades deberán determinar quién conducía el vehículo y qué ocurrió después del impacto.

¿Qué dijeron los familiares?

El hijo de la víctima contó que se enteró del accidente casi una hora después de ocurrido. También pidió que las cámaras de seguridad de la zona sean revisadas para identificar al responsable.

“Yo vivo lejos y me han llamado después de una hora. Al parecer lo ha atropellado un carro y se ha ido a la fuga; pero hay cámaras, ya los policías, los efectivos ya están viendo. Que aparezca [el conductor], que asuma la consecuencia”, relató en RPP.

La familia espera que la investigación permita esclarecer las circunstancias del hecho. También busca que se determine quién manejaba la minivan y se establezcan las responsabilidades correspondientes.