Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al secuestro al paso mediante la modalidad del falso taxi fueron capturados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima Norte.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Hoger Obando Cristóbal, informó que un operativo de inteligencia permitió intervenir a los sospechosos y rescatar a una víctima que permaneció retenida durante aproximadamente cuatro horas.

Víctima fue retenida durante cuatro horas en Lima Norte

Según la investigación policial a la que accedió la agencia Andina, la víctima, vinculada al rubro farmacéutico, salió alrededor de las 6:00 de la mañana de un centro de esparcimiento de Lima Norte y abordó un vehículo que aparentemente prestaba servicio de taxi.

Una tercera persona le habría indicado previamente que podía abordar dicho automóvil. A pocas cuadras, otros dos sujetos habrían subido al vehículo y, junto con el conductor, amenazaron de muerte al pasajero con un objeto que aparentaba ser un arma de fuego.

Los presuntos delincuentes habrían obligado a la víctima a entregar sus claves bancarias para efectuar retiros y operaciones a través de sus aplicativos financieros.

Policía intervino cuando intentaban llevarlo a cajeros

El secuestro se prolongó durante unas cuatro horas, tiempo durante el cual la víctima fue trasladada por diferentes puntos de Lima Norte.

De acuerdo con la Policía, cuando los sospechosos ya no pudieron continuar retirando dinero mediante operaciones digitales, habrían intentado trasladar al agraviado hasta cajeros automáticos.

Fue en ese momento cuando los agentes policiales ejecutaron la intervención y lograron rescatar a la víctima.

Entre los tres detenidos figura un ciudadano venezolano y dos peruanos, quienes, según la información policial, registrarían antecedentes o denuncias relacionados con delitos violentos e informáticos.

Incautaron vehículo, celulares, tarjetas y presunta réplica de arma

Durante el operativo, los agentes incautaron el vehículo que habría sido utilizado en el secuestro, además de teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un objeto con apariencia de arma de fuego.

Las primeras diligencias determinaron que esta última sería una réplica, aunque el elemento forma parte de las evidencias incorporadas a la investigación policial.

La Dirincri busca establecer además si existía una distribución de funciones entre los integrantes de la presunta banda: mientras algunos ejercerían violencia e intimidación contra las víctimas, otros se encargarían de ejecutar las transferencias y retiros de dinero.

Otro agraviado denunció transferencia de S/12,500

El caso tomó un nuevo giro durante las diligencias posteriores a las detenciones, cuando un segundo agraviado reconoció al ciudadano venezolano intervenido como uno de los sujetos que presuntamente también lo habría secuestrado mediante un falso taxi.

Según su declaración ante las autoridades, fue obligado bajo amenazas de muerte a transferir S/12,500 desde sus cuentas bancarias.

Este reconocimiento permitió a los investigadores detectar posibles coincidencias entre ambos casos y abrió una nueva línea para determinar si los detenidos estarían vinculados con más secuestros cometidos bajo la misma modalidad.

PNP investiga participación de terceras personas

El coronel Obando Cristóbal indicó que todavía se investiga la posible participación de otras personas, incluida aquella que habría facilitado el primer contacto para que una de las víctimas abordara el vehículo.

Por ese motivo, la Policía evitó identificar por el momento el centro de esparcimiento desde donde habría salido el agraviado.

La División de Investigación de Extorsiones también coordina diligencias con las unidades policiales encargadas del caso del segundo afectado y con el Ministerio Público.

Además, se solicitó ampliar el plazo de investigación hasta 15 días para desarrollar diligencias que permitan fortalecer los elementos reunidos antes de que el caso avance ante la Fiscalía y posteriormente al Poder Judicial.